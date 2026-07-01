Polscy siatkarze górą! Awans do półfinału mistrzostw Europy

Dla Polaków było to trzecie spotkanie podczas tegorocznego czempionatu. Podopieczni Piotra Grabana w premierowej konfrontacji pokonali Portugalczyków, a następnie przegrali z Ukraińcami.

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W środowym spotkaniu Biało-Czerwoni od samego początku dominowali na boisku. W pierwszym secie stracili zaledwie 15 punktów. Kolejna odsłona była jeszcze lepsza w wykonaniu zawodników znad Wisły. Polacy zwyciężyli 25:14 i byli już praktycznie pewni zwycięstwa.

Narodowa drużyna Izraela nie miała również najmniejszych szans także w ostatniej odsłonie. Polacy bez większego problemu przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę (25:15).

Dzięki temu triumfowi reprezentacja Polski awansowała do półfinału tegorocznych mistrzostw Europy do lat 22.

Polska U22 - Izrael U22 3:0 (25:15, 25:14, 25:15).

AA, Polsat Sport