Polscy siatkarze górą! Awans do półfinału mistrzostw Europy

Siatkówka

Siatkarska reprezentacja Polski do lat 22 pokonała narodową drużynę Izraela na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwoni bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, nie przegrywając ani jednego seta. Dzięki temu awansowali do półfinału czempionatu.

Grupa młodych siatkarzy w czerwonych i białych strojach cieszy się z wygranego punktu, obejmując się i uśmiechając.
fot. CEV
Siatkarska reprezentacja Polski U22 awansowała do półfinału ME

Dla Polaków było to trzecie spotkanie podczas tegorocznego czempionatu. Podopieczni Piotra Grabana w premierowej konfrontacji pokonali Portugalczyków, a następnie przegrali z Ukraińcami.

 

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W środowym spotkaniu Biało-Czerwoni od samego początku dominowali na boisku. W pierwszym secie stracili zaledwie 15 punktów. Kolejna odsłona była jeszcze lepsza w wykonaniu zawodników znad Wisły. Polacy zwyciężyli 25:14 i byli już praktycznie pewni zwycięstwa.  

 

Narodowa drużyna Izraela nie miała również najmniejszych szans także w ostatniej odsłonie. Polacy bez większego problemu przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę (25:15).

 

Dzięki temu triumfowi reprezentacja Polski awansowała do półfinału tegorocznych mistrzostw Europy do lat 22.

 

Polska U22 - Izrael U22 3:0 (25:15, 25:14, 25:15).

AA, Polsat Sport
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