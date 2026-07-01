Polscy siatkarze górą! Awans do półfinału mistrzostw Europy
Siatkarska reprezentacja Polski do lat 22 pokonała narodową drużynę Izraela na mistrzostwach Europy. Biało-Czerwoni bez większych problemów przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, nie przegrywając ani jednego seta. Dzięki temu awansowali do półfinału czempionatu.
Dla Polaków było to trzecie spotkanie podczas tegorocznego czempionatu. Podopieczni Piotra Grabana w premierowej konfrontacji pokonali Portugalczyków, a następnie przegrali z Ukraińcami.
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W środowym spotkaniu Biało-Czerwoni od samego początku dominowali na boisku. W pierwszym secie stracili zaledwie 15 punktów. Kolejna odsłona była jeszcze lepsza w wykonaniu zawodników znad Wisły. Polacy zwyciężyli 25:14 i byli już praktycznie pewni zwycięstwa.
Narodowa drużyna Izraela nie miała również najmniejszych szans także w ostatniej odsłonie. Polacy bez większego problemu przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę (25:15).
Dzięki temu triumfowi reprezentacja Polski awansowała do półfinału tegorocznych mistrzostw Europy do lat 22.
Polska U22 - Izrael U22 3:0 (25:15, 25:14, 25:15).Przejdź na Polsatsport.pl