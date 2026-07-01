ME U22 siatkarzy: Polska - Izrael. Relacja live i wynik na żywo

Siatkarze reprezentacji Polski w swoim pierwszym meczu ME U22 pokonali Portugalię 3:2 (15:12 w tie-breaku). W drugim spotkaniu przegrali 2:3 (13:15 w tie-breaku) z Ukraińcami. Izrael na inaugurację wygrał 3:0 z Ukrainą.

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Mistrzostwa Europy siatkarzy U22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizuje w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.

Mistrzostwa Europy do lat 22 w piłce siatkowej mężczyzn rozegrano po raz pierwszy w 2022 roku. Polscy siatkarze w obu dotychczasowych turniejach wywalczyli brązowe medale (2022, 2024).



Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Izrael w środę 1 lipca o godzinie 13.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport