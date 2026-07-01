Za trzy punkty! Polskie siatkarki rozpoczęły ME od wygranej z gospodyniami

Premierowa partia przyniosła dominację siatkarek reprezentacji Polski, które szybko odskoczyły rywalkom na kilka punktów, a później powiększały przewagę (12:5), która w końcówce wzrosła do dziesięciu oczek (20:10). Polki były skuteczniejsze od rywalek w ataku, a siatkarki z Łotwy popełniły aż dwanaście błędów własnych. Elżbieta Czerwonka skutecznym atakiem ustaliła wynik tej partii na 25:11.

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W drugiej odsłonie oglądaliśmy lepszą grę Łotyszek, a prezenty rywalkom rozdawały tym razem Polki, które popełniły dziesięć błędów. W efekcie set toczył się przy przewadze drużyny łotewskiej (5:8, 12:16), a w końcówce polskie siatkarki musiały gonić wynik. Obroniły dwie piłki setowe, ale Linda Racina skutecznym atakiem dała zwycięstwo Łotwie (23:25).

Polki odzyskały inicjatywę w trzecim secie, w którym znów nadawały ton wydarzeniom na boisku. Szybko wypracowały sobie solidną zaliczkę, gdy udany pobyt w polu serwisowym zanotowała Alicja Koprowska (9:4). Później asa dołożyła jeszcze Nadia Grochowska (18:9), a końcówka seta to kolejna punktowa seria przy zagrywkach Koprowskiej. Seta zakończył autowy atak gospodyń (25:14).

Drużyna Joanny Staniuchy-Szczurek nie zwalniała tempa w kolejnej partii. Polskie siatkarki znów zbudowały przewagę w początkowej fazie seta (9:5), a później jeszcze ją powiększyły. Po punktowym bloku różnica osiągnęła dziesięć oczek (19:9), co oznaczało kontrolę w końcówce. Jagna Grosicka asem wywalczyła piłkę meczową (24:13), a przestrzelony atak rywalek zakończył to spotkanie (25:15).

Najwięcej punktów dla Polski zdobyły Alicja Koprowska (13) i Klaudia Bladocha (10), a dla pokonanych - Justine Redliha (9). Polki były skuteczniejsze w ataku, lepiej prezentowały się w polu serwisowym (asy 11-6) i popełniły mniej błędów (26, przy aż 45 rywalek). Najlepszymi siatkarkami meczu wybrane zostały Dominika Mrożek (Polska) i Justine Redliha (Łotwa).

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek są rozgrywane w dniach 1-12 lipca. Gospodarzami turnieju są Litwa i Łotwa. O medale rywalizuje szesnaście reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po osiem zespołów w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabeli obu grup awansują do półfinałów.

Polska – Łotwa 3:1 (25:11, 23:25, 25:14, 25:15)

Polska: Nadia Grochowska, Dominika Mrożek, Kinga Piśniak, Alicja Koprowska, Jagna Grosicka, Klaudia Bladocha – Zuzanna Szymczyk (libero) oraz Elżbieta Czerwonka, Oliwia Jamrożek, Eva Michelson, Helena Karsznia. Trener: Joanna Staniucha-Szczurek.

Łotwa: Samanta Liepa, Alise Bogdane, Alise Armale, Elza Skalbe, Adriana Bukovska, Justine Redliha – Loreta Arhipova (libero) oraz Ksenija Nesterova, Emanuela Bole, Linda Racina, Eva Miloslavska (libero), Ieva Kikuste. Trener: Arvils Keiss.

MISTRZOSTWA EUROPY U18 SIATKAREK - WYNIKI I TABELE