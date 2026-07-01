"Robię wszystko, aby jak najszybciej wrócić na kort". Maja Chwalińska zabrała głos

Tenis

Maja Chwalińska wycofała się z deblowej rywalizacji na Wimbledonie. Teraz tenisistka opublikowała oficjalne oświadczenie w mediach społecznościowych.

Tenisistka w białej koszulce uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. AFP
Maja Chwalińska wycofała się z gry deblowej na Wimbledonie z powodu kontuzji

Tegoroczna edycja Wimbledonu nie ułożyła się po myśli Mai Chwalińskiej. Tenisistka, która dotarła do finału Roland Garros, na trawiastych kortach w Londynie odpadła w pierwszej rundzie singla, a następnie wycofała się z rywalizacji deblowej. 

 

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Według informacji przekazanych przez dziennikarzy "WP Sportowe Fakty", zawodniczka z Dąbrowy Górniczej doznała lekkiego skręcenia kostki.

 

Teraz głos postanowiła zabrać sama zainteresowana, publikując relację w mediach społecznościowych.

 

"Jest mi ogromnie przykro, że muszę wycofać się z turnieju deblowego na Wimbledonie. Teraz najważniejszy jest dla mnie pełny powrót do zdrowia. Wspólnie z moim zespołem robię wszystko, aby jak najszybciej wrócić na kort. Dziękuję Wam za wsparcie - do zobaczenia" - napisała na swoim koncie na Instagramie.

 

W rywalizacji singlowej na Wimbledonie z Polaków pozostają: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Transmisje meczów na antenach Polsatu Sport oraz online na platformie Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
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