"Robię wszystko, aby jak najszybciej wrócić na kort". Maja Chwalińska zabrała głos

Tegoroczna edycja Wimbledonu nie ułożyła się po myśli Mai Chwalińskiej. Tenisistka, która dotarła do finału Roland Garros, na trawiastych kortach w Londynie odpadła w pierwszej rundzie singla, a następnie wycofała się z rywalizacji deblowej.

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Według informacji przekazanych przez dziennikarzy "WP Sportowe Fakty", zawodniczka z Dąbrowy Górniczej doznała lekkiego skręcenia kostki.

Teraz głos postanowiła zabrać sama zainteresowana, publikując relację w mediach społecznościowych.

"Jest mi ogromnie przykro, że muszę wycofać się z turnieju deblowego na Wimbledonie. Teraz najważniejszy jest dla mnie pełny powrót do zdrowia. Wspólnie z moim zespołem robię wszystko, aby jak najszybciej wrócić na kort. Dziękuję Wam za wsparcie - do zobaczenia" - napisała na swoim koncie na Instagramie.

W rywalizacji singlowej na Wimbledonie z Polaków pozostają: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Transmisje meczów na antenach Polsatu Sport oraz online na platformie Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport