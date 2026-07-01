Sabalenka gra dalej w Wimbledonie! Niespodziewane problemy w drugim secie

Tenis

Aryna Sabalenka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu w Londynie. Liderka rankingu tenisistek pokonała w środę Amerykankę McCartney Kessler 6:1, 7:6 (11-9).

Tenisistka z uniesioną pięścią w geście zwycięstwa, podczas meczu.
fot. AFP
Aryna Sabalenka awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu

Po pewnie wygranym pierwszym secie, w drugim Sabalenka niespodziewanie miała problemy. Przegrywała już 2:5, a w dziewiątym gemie obroniła dwie piłki setowe. Dwa kolejne "ataki" odparła w tie-breaku.

 

ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska poznała diagnozę. Oto, co dolega tenisistce po Wimbledonie

 

Jej kolejną rywalką będzie w piątek Jelena Ostapenko. Łotyszka gładko wygrała z Chorwatką Antonią Ruzić 6:2, 6:0.

 

Najlepszym wynikiem Sabalenki w Wimbledonie jest półfinał, który osiągała w 2021, 2023 i 2025 roku. 

 

Aryna Sabalenka - McCartney Kessler 6:1, 7:6 (11-9)

 

Zobacz także

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 01.07 (WIDEO)

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKATENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Nie wszystko układało się po mojej myśli, więc cieszę się, że przetrwałam ten mecz
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 