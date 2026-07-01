Sabalenka gra dalej w Wimbledonie! Niespodziewane problemy w drugim secie
Aryna Sabalenka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu w Londynie. Liderka rankingu tenisistek pokonała w środę Amerykankę McCartney Kessler 6:1, 7:6 (11-9).
Aryna Sabalenka awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu
Po pewnie wygranym pierwszym secie, w drugim Sabalenka niespodziewanie miała problemy. Przegrywała już 2:5, a w dziewiątym gemie obroniła dwie piłki setowe. Dwa kolejne "ataki" odparła w tie-breaku.
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Jej kolejną rywalką będzie w piątek Jelena Ostapenko. Łotyszka gładko wygrała z Chorwatką Antonią Ruzić 6:2, 6:0.
Najlepszym wynikiem Sabalenki w Wimbledonie jest półfinał, który osiągała w 2021, 2023 i 2025 roku.
Aryna Sabalenka - McCartney Kessler 6:1, 7:6 (11-9)
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