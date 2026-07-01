Selekcjoner Anglików docenił cierpliwość drużyny. "Musieliśmy dużo pracować"

Nawiązał w ten sposób do strzelonej już w 7. minucie bramki przez Briana Cipengę. Niemiecki szkoleniowiec dodał, że potem było jeszcze trudniej. Jego zdaniem dopiero po pierwszej przerwę na nawodnienie jego zespół osiągnął przewagę.

- Weszli rezerwowi, włożyli w grę dużo wysiłku i wygraliśmy. Zasłużenie, ale musieliśmy dużo pracować. Musimy mieć takie nastawienie, jeśli jest ciężko, to nie tracimy cierpliwości i wiary - dodał.

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Tuchel przyznał, że bramkarz rywali Lionel Mpasi "był niesamowity".

Ze swej strony trener DR Konga nie ukrywał rozczarowania. Jego zespół był zdeterminowany, pełen wiary, że może awansować.

- Graliśmy dobrze. Pod koniec meczu jeden z najlepszych piłkarzy świata strzelił nam dwie bramki. Szkoda - powiedział Sebastien Desabre.

Francuz pogratulował swoim zawodnikom występu. Doświadczenie zdobyte w starciach z mocnymi rywalami będzie procentować.

- Taka jest natura gry. Uczymy się i stale się rozwijamy. Będziemy to kontynuować, ze spokojem - podsumował.

Wybrany za najlepszego piłkarza meczu Harry Kane w wywiadzie dla BBC Sport stwierdził, że były to szalone zawody.

- Szczerze mówiąc, to niesamowite uczucie. Rywal to twardy zespół. Po pierwszej przerwie, byliśmy znacznie lepsi. Ich bramkarz popisał się kilkoma niesamowitymi obronami - ocenił zdobywca dwóch bramek dla Anglii.

Kane przyznał się, że drużyna przez cały tydzień rozmawiała między sobą, że każdy może zostać bohaterem. Dziś to właśnie stało się jego udziałem.

- Z pewnością wciąż jest nad czym pracować. Jesteśmy w tej części turnieju, w której trzeba wywalczyć zwycięstwa i właśnie to zrobiliśmy dzisiaj - podkreślił kapitan reprezentacji Anglii.

PAP