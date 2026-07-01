Sinner przetrwał kryzys! Lider rankingu ATP w kolejnej rundzie Wimbledonu

Borges (ATP 48.) okazał się wymagającym przeciwnikiem. Miał piłkę setową w drugiej partii, ale nie wykorzystał okazji wcześniej wywalczonego przełamania serwisu. Sinner w całym meczu zanotował aż 22 asy.

- Cieszę się ze zwycięstwa, bo drugi set był bardzo trudny. W dwóch pierwszych partiach obaj zresztą świetnie serwowaliśmy. Było niewiele wymian - ocenił prosto z kortu triumfator. Przyznał, że kilka rzeczy musi jednak poprawić.

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Lider rankingu był pytany o grę w golfa. Od razu odparł, że nie jest tak dobry, jak Hiszpan Carlos Alcaraz.

- Wielu tenisistów gra w golfa. To kolejna forma rywalizacji, choć przyznaję, że gram bardziej dla przyjemności - podsumował.

Włoch w 1/16 finału zagra z Jensonem Brooksbym. Amerykanin klasyfikowany na 81. miejscu dwie rundy przeszedł bez straty seta. W pierwszej wyeliminował Aleksandara Vukica z Australii, a w drugiej, grającego w Londynie z numerem 31 - Peruwiańczyka Ignacio Buse.

24-letni Sinner w dorobku ma cztery trofea turniejów wielkoszlemowych. Dwukrotnie wygrał Australian Open w 2024 i 2025 roku, US Open w 2024, a w Wimbledonie broni tytułu.

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PAP