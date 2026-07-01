Siódmy selekcjoner stracił pracę podczas mundialu! To sprawa honoru

Ekwador awansował do fazy pucharowej po wielkim zwycięstwie nad Niemcami, jednak we wtorek nie zdołał przełamać szybkiego startu i bezbłędnej gry defensywnej Meksyku.

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- Kontrakt wygasł wraz z końcem mistrzostw świata. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie osiągnąć to, co obiecaliśmy: uczynić z tego najlepszy mundial w historii. Dzisiaj moja kolej, żeby się pożegnać. Dlatego muszę odejść. Chciałbym kontynuować, ponieważ to, co otrzymałem od zawodników i zarządu, uzasadniało możliwość kontynuowania pracy. Rozumiem jednak, jak to działa i to boli, ale myślę, że decyzja była jasna – powiedział Beccacece podczas konferencji prasowej po porażce na meksykańskim stadionie Azteca.

Szkoleniowiec przyznał, że jego zespół był sfrustrowany energiczną grą Meksykanów, którzy zdominowali pierwsze 45 minut.

- W pierwszej połowie byliśmy słabsi. Później oddawaliśmy ciosy, ale nie udało nam się strzelić gola, który dałby nam zastrzyk energii – ocenił 45-letni Argentyńczyk.

Po odpadnięciu z rozgrywek Beccacece skupiał się na głębokiej więzi, która zrodziła się między nim a drużyną i krajem.

- Nie mam żadnych zastrzeżeń, jestem tylko wdzięczny ludziom i piłkarzom. Otrzymałem mnóstwo wdzięczności i serdeczności z głębi serca. Chłopcy dali mi dwie wspaniałe godziny po meczu i to nam zostało - powiedział trener.

Beccacece to w sumie siódmy szkoleniowiec, który stracił pracę podczas tegorocznego mundialu. Listę zwolnień już 15 czerwca otworzył francuski trener tunezyjskiego pochodzenia Sabri Lamouchi. Jego pożegnanie nastąpiło zaledwie dzień po meczu otwarcia prowadzonej przez niego reprezentacji Tunezji, rozgromionej przez Szwedów 5:1.

28 czerwca, dzień po zakończeniu fazy grupowej, ogłoszono, że reprezentacje Korei Południowej i Szkocji postanowiły rozstać się z, odpowiednio, Hongiem Myung-Bo i Stevem Clarke'iem, którzy nie zdołali doprowadzić swoich drużyn do 1/16 finału.

Dzień później z funkcji trenera kadry Czech zrezygnował Miroslav Koubek po tym, jak jego podopieczni odpadli w fazie grupowej, nie wygrywając ani jednego meczu.

Argentyński trener Urugwaju Marcelo Bielsa swoją rezygnację ogłosił we wtorek. Wziął na siebie odpowiedzialność za odpadnięcie zespołu w fazie grupowej. Rozczarowanie określił jako „nieprzewidziane” i wywołujące „ogromną frustrację”.

Kilka godzin wcześniej Ronald Koeman poinformował Holenderski Związek Piłki Nożnej, że nie przedłuży wygasającego kontraktu, po tym jak jego drużyna została wyeliminowana przez Maroko w rzutach karnych w 1/16 finału.

MS, PAP