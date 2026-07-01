Zrobiło się o nim głośno, gdy w lutym zdobył trzy bramki w meczu Ligi Konferencji z włoską Fiorentiną.

ZOBACZ TAKŻE: Podwójne uduszenie! Tragiczny finał meksykańskiego świętowania na MŚ

Kwoty transferu nie podano; według informacji medialnych to ok. 7,5 mln euro. To drugi utalentowany nastoletni piłkarz Jagiellonii, który w tym roku trafia do zagranicznego klubu. W styczniu kontrakt z FC Porto podpisał Oskar Pietuszewski, który ma już za sobą występy w pierwszej reprezentacji Polski.

19-letni Mazurek zaczynał grę w Jagiellonii w klubowej akademii. W marcu ub. roku zadebiutował w ekstraklasie, a w ubiegłym sezonie był podstawowym zawodnikiem linii pomocy.

Głośno zrobiło się o nim pod koniec lutego, gdy w wyjazdowym meczu z Fiorentiną, w barażu o 1/8 finału Ligi Konferencji, zdobył trzy bramki (Jagiellonia wygrała 4:2, ale odpadła z tych rozgrywek).

- Nie była to łatwa decyzja, bo spędziłem tu 10 lat i dorastałem nie tylko jako piłkarz, ale też jako człowiek. Tutaj jest mój dom. Na pewno wrócę - powiedział Mazurek w pożegnalnym nagraniu, zamieszczonym w środę przez Jagiellonię.

Dyrektor zarządzający klubu z Białegostoku Maciej Szymański podkreślił, że przykład tego piłkarza dowodzi, jak w krótkim czasie kariera może się bardzo szybko potoczyć. - To pokazuje, jak w krótkim czasie może wiele zmienić się w piłce i że zawodnicy muszą być zawsze przygotowani do wykorzystania swojej szansy - dodał.

Odejście młodzieżowego reprezentanta Polski, to jednak kolejny poważny ubytek kadrowy Jagiellonii, brązowych medalistów w minionym sezonie ekstraklasy. Drużyna przygotowuje się nie tylko do kolejnych rozgrywek ekstraklasy, ale i do eliminacji Ligi Europy. W dwóch ostatnich latach grała w Lidze Konferencji.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu ekstraklasy z klubu odeszła duża grupa piłkarzy wypożyczonych, w tym pomocnik Alejandro Pozo, obrońcy Andy Pelmard i Bartłomiej Wdowik, czy napastnik Samed Bazdar. Odszedł też jeden z kluczowych graczy ofensywnych Afimico Pululu, któremu skończył się kontrakt, a teraz Bartosz Mazurek.

Na razie nie ma nowych zawodników.

Od środy w klubie pracuje nowy dyrektor sportowy Radosław Kucharski, który zastąpił Łukasza Masłowskiego.

Główną częścią przygotowań Jagiellonii do nowego sezonu będzie od 6 lipca dwutygodniowe zgrupowanie w Austrii, podczas którego Białostoczanie rozegrają cztery mecze kontrolne, w których przeciwnikami będą: Polissia Żytomierz, Pafos FC, FC Nordsjaelland i Sparta Praga.

W pierwszym meczu w nowym sezonie ekstraklasy Jagiellonia spotka się 25 lipca u siebie z Koroną Kielce.

MS, PAP