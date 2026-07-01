Szok w USA! Lebron James odchodzi. Co dalej z legendą?

„LeBron James to jeden z najlepszych sportowców w historii. Zawsze będziemy wdzięczni za te osiem lat z Lakersami - w tym za tytuł, do którego nas poprowadził w 2020 roku, a najtrudniejszych możliwych okolicznościach – oraz za niezliczone pobite rekordy” – napisała w oświadczeniu zarządzająca klubem Jeanie Buss.

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Według stacji ESPN, starania o zatrudnienie Jamesa podjęli już Golden State Warriors, ale będzie on musiał zgodzić się na obniżenie pensji.

Będzie to pierwsza zmiana klubu przez LeBrona od 2018 roku. Wcześniej reprezentował on barwy Cleveland Cavaliers (debiutował w tym klubie w NBA) z przerwą na występy w Miami Heat w latach 2010-2014.

James to rekordzista NBA pod względem liczby uzyskanych punktów przez całą karierę – 43 440. Czterokrotnie wybrano go na MVP sezonu. Jego poprzedni sezon (2025/26) był jego 23. w karierze, co także jest rekordem NBA.

psl, PAP, Polsat Sport