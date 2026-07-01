Tak Mbappe podsumował zwycięstwo ze Szwecją. Wyznał, co zmienił

Dzięki dwóm trafieniom we wtorkowym spotkaniu Mbappe powiększył swój dorobek w historii MŚ do 18 goli. Lepszy od niego pod tym względem jest tylko Argentyńczyk Lionel Messi, również grający w tym turnieju - 19 trafień.

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Ponadto obaj piłkarze w bieżącej edycji mają po sześć bramek i są na czele klasyfikacji strzelców.

- Mówiłem, że chcę w pełni cieszyć się tymi mistrzostwami świata. Nie twierdzę, że inne mundiale mi się nie podobały, ale byłem młodszy. Wtedy skupiałem się na tym, żeby dać z siebie wszystko. A dziś wierzę, że mogę robić jedno i drugie: grać świetnie i oczywiście czerpać z tego radość - przyznał Mbappe.

Zamiast o swoich golach, wolał mówić o występie drużyny.

- Jestem szczęśliwy, ale to nie jest dziś najważniejsze. Kontynuujemy świetne występy w turnieju - zaznaczył.

- Ten mecz był ważny. To nowy format rozgrywek, jak mówiliśmy wcześniej. Teraz musimy skupić się już na Paragwaju. Mamy kolejne spotkanie do wygrania - dodał.

Paragwaj dzień wcześniej sensacyjnie wyeliminował Niemcy w rzutach karnych. Mecz z Francją w 1/8 finału odbędzie się w sobotę w Filadelfii.

"Trójkolorowi" strzelili już 13 goli w turnieju, ale selekcjoner Didier Deschamps uważa, że jego drużyna musi się rozwijać, jeśli chce zdobyć mistrzostwo świata. Żałował szczególnie zmarnowanych szans w pierwszej połowie.

- Pokazaliśmy, że potrafimy stwarzać sytuacje. Szkoda tylko, że w pierwszej części nie byliśmy wystarczająco skuteczni. Musimy stale podnosić poprzeczkę, ponieważ przeciwnicy będą tylko silniejsi. Będą lepiej atakować i lepiej bronić. Wciąż są obszary, w których musimy się poprawić - powiedział.

Pomimo tych zastrzeżeń, Deschamps pochwalił zbiorowe zaangażowanie drużyny, które stanowi podstawę imponującej serii Francuzów.

- Kiedy mamy piłkę przeciwko głęboko broniącym się przeciwnikom, tworzy się bardzo silna więź, a kiedy ją tracimy, wszyscy są gotowi ciężko pracować. Wszyscy są zaangażowani. Jestem z tego zadowolony i dumny. Teraz musimy to utrzymać i powtarzać - podsumował.

HP, PAP