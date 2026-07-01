ME U22 siatkarzy: Ukraina - Portugalia. Relacja live i wynik na żywo
Ukraina zagra z Portugalią w meczu mistrzostw Europy U22 siatkarzy. Kiedy i o której godzinie zostanie rozegrane to spotkanie? Kto wygra? Relacja na żywo i wynik meczu Ukraina - Portugalia na Polsatsport.pl.
Mistrzostwa Europy siatkarzy U22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizuje w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.
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Mistrzostwa Europy do lat 22 w piłce siatkowej mężczyzn rozegrano po raz pierwszy w 2022 roku. Polscy siatkarze w obu dotychczasowych turniejach wywalczyli brązowe medale (2022, 2024).
Relacja na żywo i wynik meczu Ukraina - Portugalia w środę 1 lipca o godzinie 19.00 na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl