ME U22 siatkarzy: Ukraina - Portugalia. Relacja live i wynik na żywo

Mistrzostwa Europy siatkarzy U22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizuje w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.

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Mistrzostwa Europy do lat 22 w piłce siatkowej mężczyzn rozegrano po raz pierwszy w 2022 roku. Polscy siatkarze w obu dotychczasowych turniejach wywalczyli brązowe medale (2022, 2024).

Relacja na żywo i wynik meczu Ukraina - Portugalia w środę 1 lipca o godzinie 19.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport