Wielka zmiana w świecie tenisa. Tam zostaną rozegrane WTA Finals

„Po dwóch owocnych latach WTA Finals w Rijadzie, WTA zwróciła się z prośbą o przeniesienie WTA Finals 2026 do nowej lokalizacji” – napisano w komunikacie. „Saudyjska Federacja Tenisowa zaakceptowała propozycję WTA, a obie organizacje wspólnie zgodziły się na zawarcie umowy o organizacji i pozostają dumne z osiągnięć osiągniętych dzięki współpracy” - dodano.

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W marcu Indian Wells będzie również gospodarzem turnieju BNP Paribas Open dla mężczyzn i kobiet.

„Indian Wells Tennis Garden to wyjątkowa sceneria dla finałów WTA” – powiedziała przewodnicząca WTA, Valerie Camillo. „Od światowej klasy obiektów i oddanej rzeszy fanów, po sprawdzone zdolności organizacyjne najważniejszych wydarzeń tenisowych. Obiekt w Kalifornii oferuje wszystko, czego potrzeba, aby zaprezentować to, co najlepsze w kobiecym tenisie” - dodała.

W sezonie 2025 w finale WTA reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina pokonała Arynę Sabalenkę 6:3, 7:6 (7-0).

Rybakina otrzymała nagrodę wynoszącą 5,2 mln dolarów. WTA poinformowała, że była to najwyższa wygrana w historii kobiecego tenisa. Sabalenka zarobiła 2,7 mln dolarów. Na razie nie ujawniono, w jakiej wysokości nagrody będą w tym roku.

BS, PAP