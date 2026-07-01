Wimbledon 2026: Hubert Hurkacz - Sebastian Ofner. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny mecz Hurkacza na Wimbledonie 2026. W pierwszej rundzie polski tenisista pewnie wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem Casperem Ruudem, ogrywając rywala w trzech setach.

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- Na pewno końcówka była dużo bardziej stresująca, niż bym chciał - przyznał w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. - Natomiast cieszę się, że pomyślnie zakończył się ten tie-break i nie trzeba było grać czwartego seta - powiedział.

Był to pierwszy mecz Hurkacza w Londynie od kontuzji kolana, której doznał dwa lata temu.

Kolejnym rywalem Hurkacza na kortach Wimbledonu będzie Sebastian Ofner. 110. w rankingu Austriak w pierwszej rundzie pokonał Serba Hamada Medjedovicia 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4.

Na poziomie ATP Hurkacz grał z Ofnerem wcześniej raz i pokonał go rok temu w półfinale turnieju w Genewie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hurkacza z Ofnerem na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport