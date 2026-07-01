Przed nami kolejny mecz wielkoszlemowego turnieju tenisowego! Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów. Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.

ZOBACZ TAKŻE: Chwalińska zabrała głos po porażce na Wimbledonie! Te słowa mówią wszystko

Wśród kobiet tytułu broni Iga Świątek, która w zeszłym roku dokonała niesamowitej sztuki i pokonała Amandę Anisimową bez straty gema. Wśród panów najlepszy na trawiastych kortach Wimbledonu był Włoch - Jannik Sinner. Spośród Polaków w tym roku obok Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu wystartowali także Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.

Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iva Jovic - Tatjana Maria na Polsatsport.pl.

Polsat Sport