Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 1.07 (WIDEO)
Trwa na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów mężczyzn podczas Wimbledonu 2026 - środa 1 lipca.
Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.
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Już pierwszego dnia rywalizacji kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jannik Sinner i Novak Djokovic.
We wtorek emocji wcale nie było mniej - generowali je m.in. Alexander Zverev i Stan Wawrinka.
Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.
Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 1.07 (WIDEO):
J. Brooksby - I. Buse
M. Fucsovics - L. Tien
H. Hurkacz - S. Ofner
S. Kwon - T. Paul
N. Mejia - M. Zheng
D. Merida Aguilar - D. Miedwiediew
R. Safiullin - B. Van De Zandschulp
A. Davidovich Fokina - F. Marozsan
A. Molcan - D. Altmaier
M. Navone - F. Cobolli
F. Tiafoe - T. Atmane
J. Sinner - N. Borges
A. Rinderknech - M. Damm
J. De Jong - J. Fonseca
S. Mochizuki - E. Quinn
B. Nakashima - J-L. Struff
F. Auger-Aliassime - D. Prizmic
R. Jodar - P. Carreno-Busta
S. Tsitsipas - N. DjokovicPrzejdź na Polsatsport.pl