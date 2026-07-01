Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 1.07 (WIDEO)

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

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Już pierwszego dnia rywalizacji kibice mogli oczekiwać wielu emocji. Na kortach pojawiły się bowiem takie postacie jak Jannik Sinner i Novak Djokovic.

We wtorek emocji wcale nie było mniej - generowali je m.in. Alexander Zverev i Stan Wawrinka.

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 1.07 (WIDEO):

J. Brooksby - I. Buse

M. Fucsovics - L. Tien

H. Hurkacz - S. Ofner

S. Kwon - T. Paul

N. Mejia - M. Zheng

D. Merida Aguilar - D. Miedwiediew

R. Safiullin - B. Van De Zandschulp

A. Davidovich Fokina - F. Marozsan

A. Molcan - D. Altmaier

M. Navone - F. Cobolli

F. Tiafoe - T. Atmane

J. Sinner - N. Borges

A. Rinderknech - M. Damm

J. De Jong - J. Fonseca

S. Mochizuki - E. Quinn

B. Nakashima - J-L. Struff

F. Auger-Aliassime - D. Prizmic

R. Jodar - P. Carreno-Busta

S. Tsitsipas - N. Djokovic

AA, Polsat Sport