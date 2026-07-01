Wimbledon: Iga Świątek - Karolina Pliskova. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Iga Świątek

Iga Świątek - Karolina Pliskova to spotkanie drugiej rundy tegorocznego Wimbledonu. Warto przypomnieć, że Polka broni trofeum, po które sięgnęła przed rokiem. Gdzie obejrzeć mecz Światek - Pliskova? Transmisja w czwartek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Tenisistka Iga Świątek podczas meczu na Wimbledonie
fot: PAP
Iga Świątek

Świątek w zeszłym roku osiągnęła swój najlepszy wynik w historii startów na Wimbledonie i po raz pierwszy w karierze wygrała ten turniej. W finale pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6:0, 6:0. Był to szósty wielkoszlemowy triumf w dorobku Polki.

 

W pierwszej rundzie tegorocznej imprezy w Londynie 25-latka przetrwała trudne chwile i ostatecznie pokonała Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3.

 

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Teraz jej rywalką będzie Karolina Pliskova, 73. rakieta światowego rankingu. Czeszka dotarła do finału Wimbledonu w 2021 roku, w którym po trzech setach przegrała z Ashleigh Barty.

 

Warto dodać, że Świątek nigdy nie poniosła porażki w starciach z 34-latką. Polka zanotowała cztery zwycięstwa, a dwa mecze Pliskova oddała walkowerem.

Gdzie obejrzeć mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova na Wimbledonie?

Starcie Iga Świątek - Karolina Pliskova odbędzie się w czwartek, 2 lipca. Będzie to pierwsze spotkanie na korcie centralnym, gdzie zmagania rozpoczną się punktualnie o godzinie 14:30. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się od 13:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport
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IGA ŚWIĄTEKKAROLINA PLISKOVATENISWIMBLEDON
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