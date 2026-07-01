Majchrzak znakomicie rozpoczął tegoroczny udział w Wimbledonie. Polak pokonał Alejandro Tabilo 6:3, 7:5, 7:5. Jego największym sukcesem na trawiastych kortach w Londynie pozostaje faza 1/8 finału, do której dotarł przed rokiem.

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Amerykanin to natomiast 66. zawodnik światowego rankingu ATP i jeszcze nigdy nie wygrał turnieju w głównym cyklu. Do tej pory zdobył siedem tytułów w zawodach rangi ATP Challenger Tour.

Obaj tenisiści zmierzyli się ze sobą w przeszłości dwa razy. Podczas zeszłorocznego Australian Open triumfował Majchrzak, z kolei w czerwcu tego samego roku w Birmingham górą był Svajda.

Gdzie obejrzeć mecz Kamil Majchrzak - Zachary Svajda na Wimbledonie?

Starcie Kamil Majchrzak - Zachary Svajda odbędzie się w czwartek, 2 lipca. Będzie to drugie spotkanie na korcie numer 17, gdzie zmagania rozpoczną się punktualnie o godzinie 12:00. Transmisja spotkania w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się od 13:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport