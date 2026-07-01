ME U22 siatkarzy: Włochy - Francja. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Włochy zagrają z Francją w meczu mistrzostw Europy siatkarzy U22. Kiedy i o której godzinie zostanie rozegrane to spotkanie? Kto wygra? Relacja na żywo i wynik meczu Włochy - Francja na Polsatsport.pl.

Mistrzostwa Europy siatkarzy U22 są rozgrywane w dniach 29 czerwca - 4 lipca w mieście Albufeira w Portugalii. Rywalizuje w nich osiem reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po cztery zespoły. Dwie najlepsze drużyny w tabeli wywalczą awans do półfinału.

 

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Mistrzostwa Europy do lat 22 w piłce siatkowej mężczyzn rozegrano po raz pierwszy w 2022 roku. Polscy siatkarze w obu dotychczasowych turniejach wywalczyli brązowe medale (2022, 2024).

 

Relacja na żywo i wynik meczu Włochy - Francja w środę 1 lipca o godzinie 21.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport
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