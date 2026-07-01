Pokonała Chwalińską w finale Roland Garros 2026. Już odpadła z Wimbledonu!

Po pierwszym secie nic nie wskazywało na niespodziankę - Andriejewa wygrała 6:4 i wyszła na prowadzenie. Później jednak na dobre do głosu doszła Czeszka. Najpierw doprowadziła do remisu, triumfując 7:5, a w decydującym secie wygrała 6:4 i wyeliminowała Andriejewą z turnieju.

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W pierwszej rundzie Andriejewa wyeliminowała Magdę Linette, ogrywają Polkę w dwóch setach.

Andriejewa niedawno sięgnęła po największy sukces w karierze, wygrywając Roland Garros 2026. W decydującym meczu pokonała Maję Chwalińską.

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Kolejną rywalką Krejcikovej będzie jej rodaczka Nikola Bartunkova.

Krejcikova to triumfatorka Wimbledonu z 2024 roku. Trzy lata wcześniej wygrała inny wielkoszlemowy turniej, Roland Garros.

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Barbora Krejcikova - Mirra Andriejewa 4:6, 7:5, 6:4

BS, Polsat Sport