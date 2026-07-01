Pokonała Chwalińską w finale Roland Garros 2026. Już odpadła z Wimbledonu!
Mirra Andriejewa już odpadła z Wimbledonu 2026. Niedawna triumfatorka Roland Garros zmagania na kortach trawiastych zakończyła na etapie drugiej rundy, przegrywając z Czeszką Barborą Krejcikovą po trzysetowym boju.
Barbora Krejcikova - Mirra Andreeva. Skrót meczu
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Po pierwszym secie nic nie wskazywało na niespodziankę - Andriejewa wygrała 6:4 i wyszła na prowadzenie. Później jednak na dobre do głosu doszła Czeszka. Najpierw doprowadziła do remisu, triumfując 7:5, a w decydującym secie wygrała 6:4 i wyeliminowała Andriejewą z turnieju.
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Andriejewa niedawno sięgnęła po największy sukces w karierze, wygrywając Roland Garros 2026. W decydującym meczu pokonała Maję Chwalińską.
Kolejną rywalką Krejcikovej będzie jej rodaczka Nikola Bartunkova.
Krejcikova to triumfatorka Wimbledonu z 2024 roku. Trzy lata wcześniej wygrała inny wielkoszlemowy turniej, Roland Garros.
Barbora Krejcikova - Mirra Andriejewa 4:6, 7:5, 6:4Przejdź na Polsatsport.pl