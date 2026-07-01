Pokonała Chwalińską w finale Roland Garros 2026. Już odpadła z Wimbledonu!

Tenis

Mirra Andriejewa już odpadła z Wimbledonu 2026. Niedawna triumfatorka Roland Garros zmagania na kortach trawiastych zakończyła na etapie drugiej rundy, przegrywając z Czeszką Barborą Krejcikovą po trzysetowym boju.

Tenisistka Barbora Krejcikova niosąca czerwony bagaż sportowy Wilson
fot. PAP
Mirra Andriejewa odpadła z Wimbledonu

Po pierwszym secie nic nie wskazywało na niespodziankę - Andriejewa wygrała 6:4 i wyszła na prowadzenie. Później jednak na dobre do głosu doszła Czeszka. Najpierw doprowadziła do remisu, triumfując 7:5, a w decydującym secie wygrała 6:4 i wyeliminowała Andriejewą z turnieju.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova na Wimbledonie?

 

W pierwszej rundzie Andriejewa wyeliminowała Magdę Linette, ogrywają Polkę w dwóch setach.

 

Andriejewa niedawno sięgnęła po największy sukces w karierze, wygrywając Roland Garros 2026. W decydującym meczu pokonała Maję Chwalińską.

 

 

Kolejną rywalką Krejcikovej będzie jej rodaczka Nikola Bartunkova.

 

Krejcikova to triumfatorka Wimbledonu z 2024 roku. Trzy lata wcześniej wygrała inny wielkoszlemowy turniej, Roland Garros.

 

Zobacz także

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 01.07 (WIDEO)

 

Barbora Krejcikova - Mirra Andriejewa 4:6, 7:5, 6:4

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MIRRA ANDRIEJEWATENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mananchaya Sawangkaew - Maja Chwalińska. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 