Polak za burtą! Odpadł w pierwszej rundzie Wimbledonu

Pierwszy set nie ułożył się po myśli Warszawiaka i zawodnika z Leeds. Polsko-brytyjska para została przełamana już w trzecim gemie. Chociaż Zieliński i Johnson kilka razy byli blisko, by odpłacić się rywalom, to ani razu nie udało im się doprowadzić do wyrównania. To jedno przełamanie zadecydowało o wyniku seta - Paul i Seggerman zwyciężyli 6:4.

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Druga odsłona miała bardzo podobny przebieg. Ponownie Szwajcar i Amerykanin byli w stanie wygrać gema przy serwisie przeciwników. Wypracowana w ten sposób przewaga wystarczyła, by triumfować w drugiej partii (6:4), tym samym zapewniając sobie awans do drugiej rundy gry deblowej na Wimbledonie.

Ich kolejnych przeciwników wyłoni mecz Tomas Martin Etcheverry/Mariano Kestelboim - Christian Harrison/Neal Skupski. W rywalizacji deblowej na trawiastych kortach w Londynie nadal pozostaje polska para Karol Drzewiecki/Kamil Majchrzak.

Jan Zieliński/Luke Johnson - Ryan Seggerman/Jakub Paul 4:6, 4:6



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AA, Polsat Sport