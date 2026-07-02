Stołeczny klub potwierdził zapowiadane od zeszłego sezonu wieści i ogłosił transfer Aleksandra Śliwki! Wszystko wyjaśniło się w czwartek rano.

- Kapitan reprezentacji Polski, mistrz Europy, mistrz świata, wicemistrz Olimpijski i trzykrotny triumfator CEV Ligi Mistrzów oficjalnie wzmacnia PGE Projekt Warszawa. Aleksander Śliwka podpisał kontrakt obowiązujący przez najbliższe dwa sezony - napisał klub w komunikacie o pozyskaniu zawodnika.

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To nie pierwszy raz, gdy kapitan kadry wiąże się z warszawskim zespołem. Aleksander Śliwka w sezonie 2014/2015 trafił do Warszawy na zasadzie wypożyczenia z Asseco Resovii Rzeszów. 30 kwietnia 2026 roku dołączył do drużyny jako transfer medyczny na ostatnie dwa tygodnie kluczowej fazy rozgrywek sezonu 2025/2026 wobec kontuzji Bartosza Bednorza.

– Cieszę się, że po krótkim pobycie w Warszawie pod koniec zeszłego sezonu jako transfer medyczny, teraz dołączam do drużyny na stałe. Klub ma wysokie cele i ambicje sportowe, tak samo jak ja. Wracam z dużą motywacją i nie mogę się doczekać startu przygotowań oraz pierwszych meczów przed naszymi kibicami – skomentował siatkarz.

Śliwka, który poza PGE Projektem w poprzednim sezonie reprezentował barwy Halkbanku Ankara, w polskiej lidze spędził w sumie 11 sezonów. W tym czasie zakładał koszulki takich zespołów jak wspomniana AZS Politechnika Warszawska, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Na swoim koncie ma dwa mistrzostwa Polski i trzy wicemistrzostwa kraju. Zgarnął również cztery Puchary Polski i trzy Superpuchary.

PI, Polsat Sport