Apel do rodziców. Chodzi o mecz mistrzostw świata

- Niech oglądają piłkę nożną. W szkole jest tyle zajęć, a mistrzostwa świata są co cztery lata. To będzie bardzo, bardzo ważny mecz. Potrzebujemy wsparcia wszystkich, a zwłaszcza dzieci - powiedział niemiecki szkoleniowiec po awansie Anglików do 1/8 finału.

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Ekipa "Trzech Lwów" pokonała w środę w Atlancie zespół Demokratycznej Republiki Konga 2:1 i w nocy z niedzieli na poniedziałek zmierzy się z Meksykiem w spotkaniu o ćwierćfinał.

Drużyna współgospodarzy turnieju awansowała do kolejnej fazy dzień wcześniej wygrywając z Ekwadorem 2:0, ale trener reprezentacji Anglii nie oglądał tego - opóźnionego o godzinę z powodu burzy - meczu, gdyż... poszedł spać.

- Chciałem obejrzeć pierwszą połowię, a potem się położyć, ale gdy jej nie było, to się położyłem. To dla mnie dość nietypowe, ale wyjątkowo wcześnie poszedłem spać. Dopiero rano zobaczyłem wynik, doszło do mnie, że Meksyk znowu nie stracił bramki, więc już wiadomo, jak trudne zadanie nas czeka - poinformował trener Anglii.

PAP