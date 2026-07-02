Senegalczycy prowadzili w Seattle do 86. minuty 2:0, ale wkrótce potem było już 2:2, a pod koniec dogrywki Belgowie strzelili gola z rzutu karnego na 3:2 (Youri Tielemans).

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Nic więc dziwnego, że w ekipie z Afryki panuje spore rozgoryczenie. Rozbrat z kadrą zapowiedział Pape Gueye, który w środowym meczu został zmieniony w 66. minucie.

„Wrócę (w przyszłości - PAP) do tematu wyeliminowania nas z turnieju, ale dzisiaj ogłaszam, że dopóki ten sztab szkoleniowy pozostanie na swoich stanowiskach, robię przerwę od gry w reprezentacji” – napisał 27-letni pomocnik na portalu społecznościowym.

Selekcjoner Senegalczyków Pape Thiaw uzasadnił zmiany na pomeczowej konferencji prasowej, podkreślając, że zostały one dokonane „na prośbę zmęczonych zawodników”.

Tymczasem Pape Gueye powiedział, że czuł się dobrze fizycznie, ale to są „decyzje trenera” i „należy je uszanować”.

MS, PAP