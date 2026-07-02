Gwiazdor Belgii powinien zostać odsunięty! "Wyglądał fatalnie"

Piłka nożna

- Uważam, że Kevin De Bruyne powinien zostać odsunięty. On już wyglądał fatalnie w barwach Napoli, jako taki trochę "ex piłkarz" - powiedział w programie "Polsat Mundial Cast" komentator Eleven Sports, Mateusz Święcicki.

Dwóch piłkarzy reprezentacji Belgii, jeden w czerwonej koszulce z numerem 7, drugi z numerem 9, rozmawia na boisku piłkarskim podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Kevin De Bruyne i Romelu Lukaku w akcji podczas meczu Belgii.

W 56. minucie spotkania, przy stanie 2:0 dla Senegalu, z boiskiem pożegnał się Jeremy Doku i Kevin De Bruyne. Bożydar Iwanow zapytał swojego gościa w programie "Polsat Mundial Cast", czy były piłkarz m.in. Manchesteru City jest wystarczająco przydatny dla swojej kadry.

 

- Uważam, że De Bruyne powinien zostać odsunięty. On już wyglądał fatalnie w barwach Napoli, jako taki trochę "ex piłkarz". Odniósł poważną kontuzję, później nie grał przez wiele miesięcy - zauważył dziennikarz.

 

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Senegalczycy świetnie weszli w mecz i już w 51. minucie prowadzili 2:0. W 87. minucie gola kontaktowego strzelił Romelu Lukaku, a około 120 sekund później do dogrywki doprowadził Youri Tielemans. Kapitan Belgii strzelił także zwycięskiego gola z rzutu karnego w doliczonym czasie dogrywki.

 

- Gol Lukaku w 87. minucie złamał Senegal, który grał fantastycznie. Dawno nie widziałem meczu, w którym mielibyśmy jedną stronę przez ponad 80 minut, która tak świetnie spisuje się w każdym aspekcie gry, a potem wszystkie te negatywne rzeczy złożyły się przeciwko Senegalowi i padła najpóźniejsza bramka w historii mistrzostw świata - 124. minuta, 44. sekunda. To jest taki łabędzi śpiew wspaniałego pokolenia, które świetnie grało na mundialu w Rosji i też przegrało z Japonią. To już nie jest ta sama Belgia - przypomniał.

 

W kolejnej rundzie Belgowie zmierzą się z USA. Amerykanie zwyciężyli 2:0 Bośnię i Hercegowinę dzięki trafieniom Folarina Baloguna i Malika Tillmana.

 

- Stany Zjednoczone będą dla nich groźnym przeciwnikiem. Belgia uciekła spod topora. Była pierwszą drużyną w historii, która przegrywała do 85. minuty, a ostatecznie triumfowała. Ten powrót był niesamowity - powiedział Święcicki. 

 

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