Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 03.07

Eksperci Polsatu Sport przeanalizują czwartkowe spotkania na kortach Wimbledonu, w których m.in. Iga Świątek ograła Karolinę Pliskovą. Zapowiemy też piątkowe starcie Huberta Hurkacza z Tommym Paulem.





Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w piątek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.