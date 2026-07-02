Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 03.07
Rozpoczęła się kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka programu w piątek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go 1 lipca o godzinie 11:00.
Eksperci Polsatu Sport przeanalizują czwartkowe spotkania na kortach Wimbledonu, w których m.in. Iga Świątek ograła Karolinę Pliskovą. Zapowiemy też piątkowe starcie Huberta Hurkacza z Tommym Paulem.
Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.
Przejdź na Polsatsport.pl
Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w piątek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.