Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 03.07

Tenis

Rozpoczęła się kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka programu w piątek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go 1 lipca o godzinie 11:00.

Logo turnieju tenisowego Wimbledon z napisem "halo tu wimbledon" na ciemnogranatowym tle.
fot. Polsat Sport

Eksperci Polsatu Sport przeanalizują czwartkowe spotkania na kortach Wimbledonu, w których m.in. Iga Świątek ograła Karolinę Pliskovą. Zapowiemy też piątkowe starcie Huberta Hurkacza z Tommym Paulem.

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.


Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w piątek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

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