Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Wynik meczu Wimbledon. Kto wygrał Hurkacz - Paul?
Hubert Hurkacz - Tommy Paul to mecz trzeciej rundy Wimbledonu 2026. Jaki był wynik meczu Hurkacz - Paul? Kto wygrał mecz Hurkacz - Paul na Wimbledonie?
Hurkacz ma za sobą dwa udane występy w tej edycji Wimbledonu. Pokonał już Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6 oraz Sebastiana Ofnera 7:6, 6:4, 6:4. Tym samym nie stracił jeszcze nawet seta. W trzeciej rundzie czeka go prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie z dotychczasowych.
Po drugiej stronie siatki stanie Tommy Paul. Amerykanin również nie stracił jeszcze seta. Najpierw pokonał Alexandre'a Mullera 6:1, 6:2, 6:1, a następnie ograł Soon-woo Kwona 6:3, 7:6, 6:2.
Hurkacz i Paul grali ze sobą w czterech oficjalnych spotkaniach. Amerykanin wygrał trzy z nich.
Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Wynik meczu Wimbledon. Kto wygrał Hurkacz - Paul?
Jaki był wynik meczu Hurkacz - Paul? O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Paul, poinformujemy w piątek 3 lipca.Przejdź na Polsatsport.pl