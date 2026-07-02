Hurkacz ma za sobą dwa udane występy w tej edycji Wimbledonu. Pokonał już Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6 oraz Sebastiana Ofnera 7:6, 6:4, 6:4. Tym samym nie stracił jeszcze nawet seta. W trzeciej rundzie czeka go prawdopodobnie najtrudniejsze zadanie z dotychczasowych.



Po drugiej stronie siatki stanie Tommy Paul. Amerykanin również nie stracił jeszcze seta. Najpierw pokonał Alexandre'a Mullera 6:1, 6:2, 6:1, a następnie ograł Soon-woo Kwona 6:3, 7:6, 6:2.



Hurkacz i Paul grali ze sobą w czterech oficjalnych spotkaniach. Amerykanin wygrał trzy z nich.

Hubert Hurkacz - Tommy Paul. Wynik meczu Wimbledon. Kto wygrał Hurkacz - Paul?

Jaki był wynik meczu Hurkacz - Paul? O tym, kto wygrał mecz Hurkacz - Paul, poinformujemy w piątek 3 lipca.

Polsat Sport