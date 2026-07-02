Iga Świątek - Karolina Pliskova. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

Piłka nożna

Iga Świątek i Karolina Pliskova zmierzyły się w drugiej rundzie Wimbledonu 2026. Zobaczcie skrót meczu Świątek - Pliskova.

Iga Świątek - Karolina Pliskova. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)
fot. PAP
Iga Świątek

To był zupełnie inny mecz niż ten z pierwszej rundy. O ile Świątek miała problemy z Taylor Townsend, to w starciu z Czeszką wszystko poszło po jej myśli.

Pierwszy set trwał 25 minut - Polka wygrała 6:1. W drugiej partii Świątek co prawda przegrywała 0:2, lecz bardzo szybko wróciła do swojej dobrej gry. Po kolejnych 45 minutach obrończyni tytułu wygrała 6:3 i zameldowała się w trzeciej rundzie.

 

Iga Świątek (Polska, 3) - Karolina Pliskova (Czechy) 6:1, 6:3.

Iga Świątek - Karolina Pliskova. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)

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