30-letni Polak znakomicie rozpoczął czwartkowe spotkanie, dwukrotnie przełamał rywala, a przy własnym serwisie nie miał problemów, dzięki czemu wygrał 6:2. W drugiej partii sytuacja odwróciła się, jako pierwszy to 23-letni Amerykanin wygrał gema przy podaniu przeciwnika i chociaż Piotrkowianin już chwilę później odrobił stratę, to później jeszcze dwukrotnie stracił podanie, przegrywając 2:6.

Dopiero w trzecim secie obaj zawodnicy rywalizowali na tym samym poziomie, czego efektem był brak przełamań i tie-break. W nim minimalnie dokładniejszy okazał się Polak. Był to jednak jego ostatni lepszy moment, później popełniał coraz więcej błędów, brakowało mu energii. W czwartej odsłonie jedno przełamanie wystarczyło Svajdzie do wygranej 6:4, natomiast w decydującym, piątym secie wygrał dwa gemy przy serwisie Majchrzaka i triumfował 6:3, wykorzystując już pierwszą piłkę meczową.

Wyżej notowany z tenisistów przegrał, mimo że w statystykach prezentował się lepiej od rywala. Zanotował m.in. więcej asów serwisowych niż Amerykanin - 14 w porównaniu do 11.

Zachary Svajda (USA) - Kamil Majchrzak (Polska) 2:6, 6:2, 6:7 (5-7), 6:4, 6:3

Kamil Majchrzak - Zachary Svajda. Skrót meczu Wimbledon 2026 (WIDEO)