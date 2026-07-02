Ma 100 lat i wciąż trenuje. Jej rada jest zaskakująco prosta

Norweska seniorka Tordis Hagfors Mollatt, znana pod przydomkiem Titteliten (Mała), całkowicie burzy stereotypy. Chociaż niedawno świętowała swoje setne urodziny, jej poranna rutyna mogłaby zawstydzić niejednego trzydziestolatka. Zamiast narzekać na upływający czas, kobieta codziennie rozkłada matę i z uśmiechem rozpoczyna trening, aby dobrze wejść w dzień.

Ruch ma zapisany w genach



Niezwykła forma Tordis nie jest dziełem przypadku. To owoc pasji, która towarzyszyła jej przez całe życie. Kobieta odnosiła sukcesy jako norweska gimnastyczka, a potem przez dekady spełniała się jako ceniona instruktorka, choreografka oraz sędzia podczas zawodów. Warto wspomnieć o następujących nagrodach i odznaczeniach, które otrzymała:

· ok. 1939 roku (w wieku 14 lat) - zdobycie tytułu mistrzyni Norwegii w gimnastyce; jako nastolatka została też powołana do reprezentacji Norwegii w piłce ręcznej

· przez kolejne dekady - praca jako ceniona instruktorka i choreografka oraz międzynarodowa sędzia gimnastyczna, która sędziowała m.in. mistrzostwa Europy; do dziś prowadzi swoją grupę gimnastyczną

· 2023 rok - nominacja Europejskiej Federacji Gimnastycznej do tytułu Trenera Roku w Europie (w wieku 97 lat)

· 2024 rok - państwowa Odznaka Honorowa Norweskiej Konfederacji Sportu (NIF)

· 2025 rok - Złoty Medal Zasługi Norweskiego Związku Gimnastycznego (NGTF), wręczony podczas gali Gymnastics Awards

Mimo upływu lat seniorka nie straciła nic ze swojej dawnej elegancji i dumnej, sportowej postawy. Dziennikarze norweskiego portalu Klikk.no, którzy odwiedzili ją w domu, opisują Titteliten jako niezwykle zadbaną kobietę. Gdzie tkwi tajemnica? Dla Tordis sport to nie tylko aktywność fizyczna, ale też element dyscypliny i szacunku do samej siebie.

- Gimnastyka dała mi mnóstwo radości w życiu. Poznałam swoje ciało, a ruch znaczy więcej, niż mogłoby się wydawać. Ale najważniejszą rzeczą, jaką wyniosłam z gimnastyki, są chyba wszystkie dobre przyjaźnie - poinformowała Titteliten podczas wywiadu.

Kontuzja to dla Titteliten żadna wymówka



Najbardziej fascynujące w historii norweskiej stulatki jest to, jak radzi sobie z ograniczeniami, które ma jej ciało. Z powodu poważnych kontuzji doświadczyła zerwania obu ścięgien Achillesa, co znacznie utrudnia jej chodzenie. To jednak nie wytrąciło jej z codziennej rutyny.

Zamiast rezygnować z ruchu, Tordis po prostu dostosowała treningi do obecnej kondycji. Stawia na spokojne ruchy w pozycji siedzącej lub leżącej. Skupia się na rozciąganiu, ćwiczeniach oddechowych oraz utrzymaniu elastyczności stawów. Pokazuje przy tym całemu światu, że brak pełnej sprawności nie jest powodem do rezygnacji ze zdrowego stylu życia.

Ruch to nie kara, to przywilej. Złota rada stuletniej mistrzyni



W świecie zdominowanym przez presję idealnego wyglądu, który można osiągnąć tylko poprzez restrykcyjną dietę i mordercze treningi, filozofia stuletniej Titteliten jest jak balsam dla duszy. Seniorka ma jedno kluczowe przesłanie. Według niej aktywność fizyczna nigdy nie powinna być przykrym obowiązkiem czy też karą za zjedzone kalorie.

Dla seniorki ruch to synonim wolności, niezależności oraz doskonałej zabawy.

Polsat Sport