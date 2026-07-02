Majchrzak zabrał głos po porażce. Oto, co zadecydowało

Kamil Majchrzak przegrał z Zacharym Svajdą w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu 6:2, 2:6, 7:6 (5), 4:6, 3:6. Polak popełnił zbyt dużo błędów i ostatecznie odpadł z rywalizacji.

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- To był trudny rywal - przyznał Majchrzak w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport. - Potrafi utrudniać życie rywalowi swoją grą, doświadczyłem tego. Ale nie byłem zaskoczony, graliśmy trzy razy, wiedziałem, co mnie czeka. Mimo to liczyłem na inny wynik końcowy - powiedział.

Polak zaznaczył, że Svajda kilkukrotnie wykazał się sporym sprytem.

- Jak prowadziłem 30:0, to zaczął odpuszczać, żeby już koncentrować się na kolejnym gemie. Jak próbowałem się przeciwstawić, popełniałem błędy. Finalnie pozwoliłem mu się zbudować, trochę zrobił to sam. To jest tenis - przekazał.

Dziennikarz Polsatu Sport zauważył, że sposób gry Amerykanina przypominał to, co wiele razy na korcie robił właśnie Majchrzak.



- Nie wiem, na ile to było z problemów fizycznych. Często zaczął sięgać po próby kończenia akcji jednym uderzeniem, nawet z returnu. I trafiał. Moją rolą było się temu przeciwstawić. A tego nie zrobiłem w ostatnich dwóch setach - tłumaczył.

Polak wyznał, że wiatr był całkiem spory. Nie przeszkadzało mu to jednak, by rywalizować jak równy z równym.



- Z reguły wiatr mi nie przeszkadza w serwisie, w grze. Umiem się do tego dostosować. Obaj mieliśmy takie same warunki - oznajmił.



30-latek planuje teraz wystartować w kilku turniejach w Stanach Zjednoczonych. Najpierw wystąpi w zawodach ATP 500 w Waszyngtonie. Chce również zagrać w Cincinnati. Pod koniec sierpnia czeka nas US Open. Majchrzak powiedział, że chciałby mieć tydzień wolnego na treningi przed rozpoczęciem zmagań.

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HP, Polsat Sport