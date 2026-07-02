Mateus Fernandes trafił do Tottenhamu! Kosztował 100 milionów euro
Tottenham Hotspur pozyskał z West Ham United 21-letniego pomocnika Mateusa Fernandesa za kwotę szacowaną przez brytyjskie media na 85 mln funtów, czyli ok. 100 milionów euro. Jeśli te doniesienia są prawdziwe, Portugalczyk został najdroższym piłkarzem kupionym przez ten klub w historii.
Fernandes spędził ostatni sezon w West Hamie, m.in. wraz z rezerwowym bramkarzem Łukaszem Fabiańskim, ale nie uratował „Młotów” przed spadkiem z ekstraklasy. Wcześniej bronił barw Southampton, Sportingu Lizbona i Estoril Praia.
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Tottenham, prowadzony od niedawna przez Włocha Roberto De Zerbiego, już wcześniej pozyskał środkowych obrońców: Holendra Jana Paula van Hecke oraz Argentyńczyka Marcosa Senesiego. BBC donosi, że do „Kogutów” ma też wkrótce dołączyć Włoch Sandro Tonali za kwotę jeszcze wyższą niż Fernandes - 92,5 mln funtów (ok. 108 mln euro).
- Mamy (z De Zerbim - PAP) takie samo spojrzenie na piłkę nożną. Trzeba wychodzić na murawę jako silny zespół, walczyć z energią, próbować wygrać za każdym razem - powiedział Fernandes.
Dwa ostatnie sezony Londyńczycy zakończyli na 17. pozycji - tuż nad strefą spadkową. Za to w rozgrywkach 2024/25 triumfowali w Lidze Europy. Tym razem zabraknie ich w europejskich pucharach.Przejdź na Polsatsport.pl