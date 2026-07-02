Fernandes spędził ostatni sezon w West Hamie, m.in. wraz z rezerwowym bramkarzem Łukaszem Fabiańskim, ale nie uratował „Młotów” przed spadkiem z ekstraklasy. Wcześniej bronił barw Southampton, Sportingu Lizbona i Estoril Praia.

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Tottenham, prowadzony od niedawna przez Włocha Roberto De Zerbiego, już wcześniej pozyskał środkowych obrońców: Holendra Jana Paula van Hecke oraz Argentyńczyka Marcosa Senesiego. BBC donosi, że do „Kogutów” ma też wkrótce dołączyć Włoch Sandro Tonali za kwotę jeszcze wyższą niż Fernandes - 92,5 mln funtów (ok. 108 mln euro).

- Mamy (z De Zerbim - PAP) takie samo spojrzenie na piłkę nożną. Trzeba wychodzić na murawę jako silny zespół, walczyć z energią, próbować wygrać za każdym razem - powiedział Fernandes.

Dwa ostatnie sezony Londyńczycy zakończyli na 17. pozycji - tuż nad strefą spadkową. Za to w rozgrywkach 2024/25 triumfowali w Lidze Europy. Tym razem zabraknie ich w europejskich pucharach.

MS, PAP