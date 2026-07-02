Mateusz Gamrot wraca do klatki! UFC ogłosiło rywala Polaka

Organizacja UFC ogłosiła, że starcie Gamrota z Salkilldem odbędzie się w nocy z soboty (8 sierpnia) na niedzielę (9 sierpnia). Będzie walka wieczoru gali w UFC Apex w Las Vegas.

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Gamrot powróci do klatki po imponującej wygranej z Estebanem Ribovicsem na kwietniowej gali UFC 327. Polak całkowicie zdominował rywala i odniósł zwycięstwo przez poddanie (trójkąt rękoma) w drugiej rundzie. Była to dla niego 13. walka w amerykańskiej organizacji.

Salkilld został zawodnikiem UFC w 2024 roku po tym, jak pokonał Gauge'a Younga w programie Dana White's Contender Series. Potem wygrał pięć pojedynków, z czego aż trzy przez efektowne nokauty. Ostatni raz pojawił się w klatce zaledwie dwa miesiące temu, kiedy posłał na deski pogromcę Gamrota Beneila Dariusha.

Polak zajmuje 6. miejsce w opublikowanym niedawno rankingu stworzonym przez sztuczną inteligencję META. Salkilld plasuje się na 8. pozycji w tym zestawieniu.

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HP, Polsat Sport