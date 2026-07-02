Mistrzostwa Europy wracają pod Koloseum. Marczyk i Gospodarczyk gotowi na Rajd Rzymu

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk powracają do rywalizacji w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Kolejnym, trzecim wyzwaniem sezonu, będzie Rajd Rzymu. Załoga ORLEN Team ma z niego bardzo dobre wspomnienia. Przed rokiem Polacy zajęli tu 3. miejsce, przegrywając nieznacznie wyłącznie z włoskimi załogami i jednocześnie wygrywając w imponującym stylu Power Stage. W ramach treningu przed rundą ERC, Miko i Szymon wzięli w czerwcu udział w Rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero na północy Włoch, gdzie okazali się najlepszą załogą.

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Tegoroczny Rajd Rzymu składa się z 11 odcinków specjalnych o łącznej długości 197 kilometrów. Na liście zgłoszeń znalazło się aż 126 załóg, z czego 46 skorzysta z samochodów najwyższej kategorii Rally2. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nakleją na drzwi swojej Skody Fabii RS Rally2 numer 2. Polacy zmierzą się nie tylko ze stałymi uczestnikami ERC oraz doświadczonymi Włochami, ale również z wieloma załogami startującymi na co dzień w mistrzostwach świata. Wynika to z tego, że od przyszłego roku Rajd Rzymu będzie stanowił część kalendarza WRC, więc są zawodnicy, którzy traktują ten start treningowo.

- Wracamy na Rajd Rzymu z dobrymi wspomnieniami. Przed rokiem zajęliśmy tutaj trzecie miejsce i pokazaliśmy, że potrafimy jechać dobrym tempem, walcząc nawet z najlepszymi włoskimi załogami. W tym roku konkurencja jest bardzo liczna i mocna – wiemy, że to będzie trudne wyzwanie. Za nami dobre testy: sprawdziliśmy ustawienia na nieco węższych, szybszych i bardziej podbijających trasach. Taki powinien być też sobotni etap rywalizacji. Temperatury są bardzo wysokie, natomiast mieliśmy dobrą aklimatyzację w ostatnich dniach w Polsce, więc zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić – mówił Miko Marczyk.

- Rajd Rzymu może być jednym z najtrudniejszych wyzwań tego sezonu. Do rywalizacji zgłosiło się aż 46 załóg w autach Rally2, w tym wielu Włochów oraz gości z mistrzostw świata. Skalę trudności podnoszą warunki atmosferyczne. Mamy tutaj dużą wilgotność a temperatura na zewnątrz przekracza 35 stopni. W środku samochodu na testach mieliśmy przeszło 70 stopni, więc było trochę jak w saunie, a rywalizacja będzie wymagała od nas pełnego skupienia przez cały czas. Jesteśmy dobrze przygotowani i mamy z Rzymu dobre wspomnienia sprzed roku, więc już nie mogę się doczekać startu – powiedział po testach Szymon Gospodarczyk, pilot w załodze ORLEN Team.

Piątkowego poranka załogi zmierzą się ze sobą na odcinku treningowym i kwalifikacyjnym Tuscolo. O godzinie 17:30 odbędzie się rajdowa parada ulicami Rzymu, natomiast o 20:05 impreza oficjalnie wystartuje ikonicznym superoesem pod słynnym Koloseum. Zwycięzców poznamy w niedzielę, 5 lipca, około godziny 17.00.

Informacja prasowa Qwinners