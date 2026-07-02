Nieprawdopodobny mecz na mundialu. Przegrywali 0:2 w 85. minucie i... wygrali!

Senegalczycy zapewnili sobie udział w 1/16 finału mundialu dopiero w ostatniej kolejce fazy grupowej. Rozbili w niej Irak aż 5:0, dzięki czemu mieli dodatni bilans bramkowy. To pozwoliło im na awans z trzeciego miejsca - jako jedynej drużynie z tylko trzema punktami na koncie.

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W fazie pucharowej los skojarzył ich z Belgią, która wygrała grupę G. Europejczycy uchodzili przed meczem za faworytów, ale początek spotkania nie potwierdzał tych opinii. Afrykańczycy grali odważnie, bez kompleksów, szybko i ofensywnie. Nie zamierzali czekać na ruch rywali - sami przejęli inicjatywę i wyraźnie starali się o bramkę.



Ta mogła paść już w 13. minucie, kiedy w dogodnej sytuacji Ismaila Sarr trafił w słupek. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. W 25. minucie Sarr ponownie oddał groźny strzał i choć znów nie trafił do siatki, tym razem skutecznie dobił Habib Diarra.



Po wyjściu na prowadzenie "Lwy Terangi" kontynuowały dobrą grę. Belgowie także kilkukrotnie stworzyli sobie okazje strzeleckie, ale wciąż brakowało im konkretów. Do przerwy utrzymał się wynik 0:1.

Druga część spotkania rozpoczęła się od kolejnych ataków Senegalczyków. Tym razem ich wysiłki zostały nagrodzone znacznie szybciej, bo już po zaledwie sześciu minutach gry. Do siatki trafił niezwykle aktywny tego dnia Sarr, podwyższając tym samym prowadzenie swojej drużyny na 2:0.

Bardzo długo Belgowie nie potrafili złapać kontaktu z rywalami. Wszystko wskazywało na to, że odpadną z turnieju, do tego w kiepskim stylu. Aż nadeszła 86. minuta. Najpierw do siatki trafił Romelu Lukaku, przywracając nadzieję "Czerwonym Diabłom". Zaledwie trzy minuty później do wyrównania doprowadził natomiast Youri Tielemans.

Mając remis, podopieczni trenera Garcii ruszyli jak natchnieni do ataku. Całkowicie zdominowali Senegalczyków i robili wszystko, aby zdobyć trzecią bramkę jeszcze przed ewentualną dogrywką. To im się jednak nie udało - po 90 minutach było 2:2.

Pierwsza część dogrywki nie przyniosła gola. Druga również długo była remisowa, ale w 116. minucie we własnym polu karnym faulował Lamine Camara. Po analizie VAR sędzia zdecydował się na przyznanie "jedenastki" Belgii.

Wykonanie rzutu karnego wziął na siebie Tielemans. Kapitan nie pomylił się i zapewnił swojej reprezentacji zwycięstwo 3:2. Tym samym to Belgia awansowała do 1/8 finału.



Belgia - Senegal 3:2 po dogrywce (2:2)

Bramki: Romelu Lukaku 86, Youri Tielemans 89, 120+5 - Habib Diarra 25, Ismaila Sarr 51



Belgia: Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper (Meunier 78) - Vanaken (Moreira 63), Tielemans, Trossard (Onana 109), De Bruyne (Raskin 56), Doku (Lukebakio 56) - De Keteleare (Lukaku 46)



Senegal: Diaw - Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs (Diouf 93) - Diarra (P. Sarr 73), I. Gueye (B. Ndiaye 95), P. Gueye (Camara 66) - I. Ndiaye (Mbaye 73), Mane (Jackson 93), I. Sarr