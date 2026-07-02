Niesamowity powrót na mistrzostwach świata! "Wszystko jest możliwe"

Jego zespół do 86. minuty przegrywał 0:2 i nawet więcej niż jedną nogą był poza turniejem. W końcówce regulaminowego czasu zdołał jednak wyrównać, a w piątej minucie dogrywki Youri Tielemans z rzutu karnego przechylił szalę zwycięstwa na stronę Belgów.

- Dopóki się wierzy, w futbolu wszystko jest możliwe - zaznaczył francuski szkoleniowiec i dodał, że on ciągle wierzy w swoją drużynę.

- Nie jest może najlepsza w historii, ale pokazała, że stać ją na rzeczy wyjątkowe i napisanie własnej historii - nadmienił.

Garcia zwrócił uwagę na rolę rezerwowych.

- Siła nie tylko tej drużyny, ale wielu innych, tkwi również w tych, którzy wchodzą z ławki. Taki impuls jest nieraz niezbędny. Nie da się osiągnąć dobrych wyników z zaledwie 11 zawodnikami – nawiązał Garcia do akcji rezerwowych Thomasa Meuniera i Romelu Lukaku, która skończyła się pierwszym golem dla Belgii i w jakimś stopniu odwróciła przebieg spotkania.

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Kolejny mecz czeka Belgów w poniedziałek.

- Turniej przyspiesza, czasu będzie coraz mniej, więc musimy się regenerować, regenerować i jeszcze raz regenerować, bo nogi, zwłaszcza po 120 minutach gry w południe, są bardzo ciężkie – zauważył francuski trener.

Natomiast szkoleniowiec Senegalu Pape Thiaw przyznał, że porażka w takich okolicznościach boli wyjątkowo.

- Swojej drużynie muszę pogratulować, bo dała z siebie wszystko. Niestety, nie udało nam się utrzymać prowadzenia i odpadliśmy, choć moim zdaniem zasłużyliśmy na zwycięstwo. Taki jednak bywa futbol. Za długo w nim jestem, by jeszcze coś mnie zdziwiło. Wszyscy jesteśmy bardzo smutni, ale mecz nie trwa 85 minut... - przekazał Thiaw.

Jak tłumaczył, pierwszy stracony gol wybił z rytmu jego drużynę.

- My kompletnie straciliśmy wigor, a Belgia po tej bramce wróciła do gry - wspomniał.

Z dystansem poszedł do kontrowersyjnej sytuacji z końcówki dogrywki, po której sędzia przyznał rywalom rzut karny.

- Niektórzy uważają, że w tej akcji nie było faulu, zatem nie powinno być karnego. Ale ja nie chcę tego interpretować i oceniać decyzji sędziego - powiedział trener Senegalu.

PAP