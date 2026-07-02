Niesamowity powrót na mistrzostwach świata! "Wszystko jest możliwe"

Piłka nożna

Rudi Garcia, francuski trener reprezentacji Belgii, która odrobiła dwubramkową stratę i pokonała po dogrywce Senegal 3:2 w 1/16 finału mistrzostw świata, podkreślił, że w futbolu wszystko jest możliwe, dopóki nie straci się wiary.

Niesamowity powrót na mistrzostwach świata! "Wszystko jest możliwe"
Kibice Belgii mogli cieszyć się ze zwycięstwa swoich ulubieńców

Jego zespół do 86. minuty przegrywał 0:2 i nawet więcej niż jedną nogą był poza turniejem. W końcówce regulaminowego czasu zdołał jednak wyrównać, a w piątej minucie dogrywki Youri Tielemans z rzutu karnego przechylił szalę zwycięstwa na stronę Belgów.

 

- Dopóki się wierzy, w futbolu wszystko jest możliwe - zaznaczył francuski szkoleniowiec i dodał, że on ciągle wierzy w swoją drużynę.

 

- Nie jest może najlepsza w historii, ale pokazała, że stać ją na rzeczy wyjątkowe i napisanie własnej historii - nadmienił.

 

Garcia zwrócił uwagę na rolę rezerwowych.

 

- Siła nie tylko tej drużyny, ale wielu innych, tkwi również w tych, którzy wchodzą z ławki. Taki impuls jest nieraz niezbędny. Nie da się osiągnąć dobrych wyników z zaledwie 11 zawodnikami – nawiązał Garcia do akcji rezerwowych Thomasa Meuniera i Romelu Lukaku, która skończyła się pierwszym golem dla Belgii i w jakimś stopniu odwróciła przebieg spotkania.

 

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Kolejny mecz czeka Belgów w poniedziałek.

 

- Turniej przyspiesza, czasu będzie coraz mniej, więc musimy się regenerować, regenerować i jeszcze raz regenerować, bo nogi, zwłaszcza po 120 minutach gry w południe, są bardzo ciężkie – zauważył francuski trener.

 

Natomiast szkoleniowiec Senegalu Pape Thiaw przyznał, że porażka w takich okolicznościach boli wyjątkowo.

 

- Swojej drużynie muszę pogratulować, bo dała z siebie wszystko. Niestety, nie udało nam się utrzymać prowadzenia i odpadliśmy, choć moim zdaniem zasłużyliśmy na zwycięstwo. Taki jednak bywa futbol. Za długo w nim jestem, by jeszcze coś mnie zdziwiło. Wszyscy jesteśmy bardzo smutni, ale mecz nie trwa 85 minut... - przekazał Thiaw.

 

Jak tłumaczył, pierwszy stracony gol wybił z rytmu jego drużynę.

 

- My kompletnie straciliśmy wigor, a Belgia po tej bramce wróciła do gry - wspomniał.

 

Z dystansem poszedł do kontrowersyjnej sytuacji z końcówki dogrywki, po której sędzia przyznał rywalom rzut karny.

 

- Niektórzy uważają, że w tej akcji nie było faulu, zatem nie powinno być karnego. Ale ja nie chcę tego interpretować i oceniać decyzji sędziego - powiedział trener Senegalu. 

PAP
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