Pokaz siły mistrzów Europy! Hiszpanie w 1/8 finału MŚ

Hiszpanie rozpoczęli mundial od sensacyjnego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. Potem nie pozostawili już złudzeń w meczach z Arabią Saudyjską (4:1) oraz Urugwajem (1:0).

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Austria miała dużo więcej problemów w fazie grupowej. Choć zaczęło się od przekonującego zwycięstwa z Jordanią (3:1), potem przegrała z Argentyną (0:2) oraz niespodziewanie zremisowała z Algierią (3:3) po golu Kalajdzicia w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

Bez zaskoczenia od początku czwartkowego spotkania na boisku dominowali aktualni mistrzowie Europy. Niezwykle aktywny był Lamine Yamal, który chciał pokazać, że wrócił do pełni formy i jest w stanie grać na najwyższym poziomie.

18-latek wchodził w pojedynki, dryblował, strzelał, ale czegoś brakowało, by Hiszpanie wyszli na prowadzenie. Udało się tego dokonać w 36. minucie, ale bez udziału skrzydłowego Barcelony.

Dużą pracę wykonał inny piłkarz katalońskiego klubu Pedri, któremu Austriacy zostawili za dużo miejsca w środku pola. 23-latek zauważył Cucurellę, który po przyjęciu świetnie zagrał do Oyarzabala. Ten nawet się nie zastanawiał, uderzył i nie dał żadnych szans Schlagerowi.

Piłkarze Ralfa Rangnicka nie mieli kompletnie żadnych argumentów. Trudno im było przedostać się pod pole karne rywali, a co dopiero myśleć o zdobyciu wyrównującej bramki. Do przerwy wynik się nie zmienił.

Selekcjoner Austriaków próbował reagować, dokonał dwóch zmian, ale niewiele się zmieniło. Hiszpanie kontrolowali to, co dzieje się na murawie. Na ich grę patrzyło się z przyjemnością - był ruch, polot, wymiana pozycji i wyczekiwanie na błąd rywala.

Piłkarze Luisa de la Fuente trafili do siatki po raz drugi w 65. minucie. Najpierw strzał Olmo zablokował jeden z obrońców. Następnie Cucurella wygrał walkę o piłkę i zagrał do Baeny. Ten sprytnie minął rywala i zagrał wzdłuż bramki, gdzie znalazł się Porro i pewnie wykończył podanie głową.

Pierwszy raz Austriacy zagrozili rywalom kilkanaście minut przed końcem. Po dobrej wymianie piłki na bramkę uderzył Chukwuemeka, ale zrobił to niecelnie. Po chwili strzelał głową Posch, natomiast Simon również nie musiał nawet interweniować.

Tuż przed końcem selekcjoner Hiszpanów postanowił zmienić Yamala, który robił, co mógł, ale nie udało mu się trafić do siatki. Na jego miejscu pojawił się Gavi.

W 89. minucie mistrzowie Europy przypieczętowali zwycięstwo. Po raz kolejny popisał się Cucurella. Nowy piłkarz Realu Madryt dostrzegł Oyarzabala, który znakomicie wykorzystał wolną przestrzeń, uciekł obrońcom i sfinalizował dośrodkowanie.

Ostatecznie Hiszpania wygrała 3:0 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Jej kolejnym rywalem będzie Portugalia lub Chorwacja.

Hiszpania - Austria 3:0 (1:0)

Bramki: Oyarzabal (36', 89'), Porro (66')

Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte (90+3' Pubill), Cucurella - Rodri, Pedri (90+3' Ruiz), Olmo (71' Merino) - Lamine Yamal (85' Gavi), Oyarzabal, Baena (71' Torres)

Austria: A. Schlager - Posch (86' Pass), Danso, Alaba, Laimer - X. Schlager (46' Grillitsch), Seiwald (46' Chukwuemeka), Wanner - Schmid (60' Kalajdzić), Gregoritsch (46' Arnautović), Sabitzer

Żółta kartka: Posch

HP, Polsat Sport