Polacy kanadyjkarze z licznymi awansami do półfinałów MŚ juniorów i U-23 w slalomie

Do tej pory Biało-Czerwoni w mistrzostwach świata juniorów i do lat 23 wywalczyli dwa medale. Pierwszego dnia zawodów zaplanowano rywalizację w time trialu kayak crossa, a w nim mistrzem świata juniorów został Marek Kulczycki, a brązową medalistką w kategorii U-23 Dominika Brzeska. Niewiele brakowało, a w środę Biało-Czerwoni wywalczyliby kolejne krążki. Nasze drużyny w K-1 zanotowały jednak dwa czwarte miejsca i choć to dobry wynik, to jednak ambicja naszych kajakarzy pozostawia trochę niedosytu.

Czwartkowe zawody kanadyjkarzy rozpoczęły się od męskiej rywalizacji U-23. Biało-Czerwoni spisali się w nich bardzo dobrze, bowiem w komplecie awansowali do sobotnich półfinałów. Najlepiej pojechał Szymon Sowiźrał, który zanotował 12. czas i zaliczył bezbłędny przejazd. Awanse do półfinałów zanotowali także Igor Puczel (24. miejsce) i Maciej Bartos (dwie pozycje niżej).

– Jest to nasz domowy tor tutaj w Krakowie i dobrze pokazaliśmy, że potrafimy rywalizować na swoim obiekcie. Mam nadzieję, że we Francji podczas mistrzostw Europy pokażemy również, że potrafimy ścigać się na obcym terenie. Teraz skupiamy się na półfinale i będziemy walczyć o awans do finału. Pierwsza dwunastka jest bardzo mocna. Udało mi się awansować do półfinału z 12. miejsca, czyli z ostatniej pozycji premiowanej awansem. Liczę co najmniej na powtórzenie tego wyniku, wejście do finału i na to, że po raz pierwszy będę mógł zaprezentować się w rywalizacji finałowej – mówi Sowiźrał.

Jeśli chodzi o młodzieżowców wśród pań, to do dalszej rywalizacji awansowała jedynie Hanna Danek. Nasza zawodniczka, która bardziej specjalizuje się w kategorii K-1, w kanadyjce też poradziła sobie bardzo dobrze. Efektem było czwarte miejsce i przepustka do sobotnich półfinałów. W nieco słabszym humorze rywalizację zakończyła Martyna Bednarczyk. Nasza kanadyjkarka zajęła dopiero 39. pozycję i zakończyła swoją indywidualną przygodę z mistrzostwami świata w Krakowie.

– Fizycznie czuję się bardzo dobrze. Jestem świetnie przygotowana i mam nadzieję, że do końca zawodów wytrzymam nie tylko pod względem fizycznym, ale również psychicznym. Chciałabym wszystkie przejazdy popłynąć w sposób, który będzie mnie satysfakcjonował. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, ale nie chcę niczego zapeszać. Porozmawiajmy za dwa–trzy dni i wtedy zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie spokojnie, krok po kroku – mówi Hanna Danek.

Indywidualny plan na sto procent wykonali także nasi juniorzy. Jeśli chodzi o panów, to zarówno Konrad Kulczycki (19. pozycja), jak i Tomasz Reguła (28. miejsce) oraz Piotr Nalepa (31. lokata) uzyskali promocję do dalszej fazy zawodów. Podobnie pojechały nasze juniorki. Najlepsza była Patrycja Iwaniec (15. miejsce), 24. miejsce zajęła Daria Garbarz, a na 28. pozycji kwalifikacje zakończyła Katarzyna Popielak. Oznacza to, że wszyscy wciąż zachowali szanse na medale.

Podobnie jak w przypadku zawodów kajakarzy, po południu rozegrano także zawody drużynowe. Znacznie poniżej oczekiwań popłynęła nasza męska ekipa U-23, która nie tylko pięciokrotnie dotknęła bramek (po weryfikacji), ale też sędziowie dopatrzyli się ominięcia jednej z nich, więc ostatecznie zakończyli rywalizację na 14. pozycji. – Niestety taka liczba błędów na takim poziomie dyskwalifikuje dobry wynik. Cóż, musimy się z tym pogodzić i odkuć się na mistrzostwach Europy – mówi Sowiźrał. Jeśli chodzi o panie, to do Danek i Bednarczyk dołączyła jeszcze juniorka, czyli Garbarz. W takim składzie nasza ekipa U-23 wywalczyła siódme miejsce. – Zawsze dobrze pływa mi się z dziewczynami i mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję pokazać się z jak najlepszej strony podczas mistrzostw Europy. Starty w Krakowie są zawsze wyjątkowym przeżyciem. To tor, który doskonale znamy i na którym spędzamy najwięcej czasu. Przynajmniej ja czuję się tutaj bardzo dobrze – podsumowuje Danek.

Na koniec do rywalizacji drużynowej przystąpili juniorzy. Niestety zarówno panowie ,jak i panie nie zanotowali najlepszych przejazdów, bowiem obie kadry mijały bramki, a za każdy taki błąd otrzymują kary 50 punktów. – Jestem zadowolona ze swoich przejazdów indywidualnych – mówi Garbarz. – Na ostatni start brakowało już mi trochę siły, ale cieszę się, że mogę tutaj startować w kilku konkurencjach. Teraz czekam po prostu na sobotę i mam nadzieję, że awansuję do finału.

W piątek na torze Kolna zaplanowano półfinały i finały zawodów w kategorii K-1. Przypomnijmy, że kilku Polaków jest stawianych w roli kandydatów do medali, a największe mają Dominika Brzeska w U-23 oraz Marek Kulczycki w juniorach. – Mam nadzieję, że jeśli Marek pojedzie znów swoje sto procent, to znów będziemy mieli medal – kończy Bogdan Okręglak, trener naszych juniorów.

Informacja Prasowa