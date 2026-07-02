Polacy poznali rywali w eliminacjach. Nigdy nie grali na MŚ!

Polacy mają komplet czterech zwycięstw, w tym jedną wygraną z Austrią w listopadzie w Gdyni 90:78. Pozostałe odnieśli nad Holandią 85:83 na wyjeździe oraz Łotwą 84:82 (wyjazd) i 92:72 (Gdynia).

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Biało-czerwoni w MŚ uczestniczyli dwa razy - 1967 roku zajęli piąte miejsce, a w 2019 ósme.

W składzie drużyny prowadzonej przez Chorwata Aramisa Naglica, byłego zawodnika - wicemistrza olimpijskiego z Barcelony (1992), dwukrotnego mistrza Euroligi z Jugoplastiką Split (1990 i 1991), zabraknie w tym okienku aż pieciu wysokich zawodników, na czele z 30-letnim zawodnikiem NBA Jakobem Poeltlem (Toronto Raptors, średnio 10,7 pkt i 7 zbiórek), Marvinem Ogunsipe (średnio w reprezentacji 11.5 pkt i 7 zbiórek) czy Fynnem Schotem mającym najwyższy wskaźnik efektywności w eliminacjach w swojej ekipie - średnio 28,5.

Nie będzie rónież najlepszego strzelca, doświadczonego 33-letniego Bogica Vujosevica (średnio 19,8 pkt), który postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę, a ligę rumuńską zamienił ostatnio na silniejszą serbską.

Nową twarzą ma być natomiast 22-letni debiutant w kadrze Nordin Kapic z I Dywizji NCAA (South Carolina), który jako nastolatek był w zespole BC Vien prowadzonym przez obecnego szkoleniowca kadry - poinformowano na stronie Austriackiej Federacji Koszykówki.

W pierwszym meczu kwalifikacji z tym rywalem w Gdyni najwięcej punktów dla Polski zdobyli Jerrick Harding 32, którego zabraknie w Wiedniu i kapitan Mateusz Ponitka - 17. W zespole Austrii najlepszymi byli: Sylven Landsberg 20, Erol Ersek 19 i Vujosevic 14.

Polacy rywalizowali ostatnio z Austriakami w prekwalifikacjach ME 2025 (ostatecznie jako współgospodarze byli pewni udziału w tegorocznym Eurobaskecie) i dwukrotnie pokonali ich - 91:55 na wyjeździe i 87:72 w Sosnowcu.

Austria uczestniczyła jedynie w ME koszykarzy - sześć razy, w zamierzchłych czasach (1947, 1951, 1955, 1957, 1959, 1977). W 1947 roku zajęli 12. lokatę, w 1951 roku - 11., w 1955 - 13., w 1957 - 14., w 1959 - 16, a w 1977 - 12. W dwóch mistrzostwach Starego Kontynentu Polacy rywalizowali w grupie z koszykarzami znad Dunaju. W 1955 r. rozgromili rywali 80:50, a w 1957 po wyrównanej walce wygrali tylko 55:50.

Austria, podobnie jak poniedziałkowy rywal Polski - Holandia (Kraków, godz. 18), trafiła do grupy eliminacji z prekwalifikacji. Holendrzy byli najlepsi w grupie (bilans 3-1), a Austriacy zajęli drugie miejsce (2-2). Czwartą drużyną w grupie F jest Łotwa, piąty zespół MŚ 2023.

Zespoły europejskie - 32 uczestników (w tym ośmiu z prekwalifikacji) rywalizują w ośmiu czterozespołowych grupach w kwalifikacjach MŚ 2027. Walka o 12 miejsc na mundial w Katarze (27 sierpnia - 12 września 2027) jest dwuetapowa. Pierwsza faza zakończy się w poniedziałek.

Awans do drugiego etapu wywalczą po trzy najlepsze zespoły, które stworzą nowe cztery grupy krzyżując się z rywalami według klucza: A i B (gr. I), C i D (gr. J), E i F (gr. K), G i H (gr. L). Wiadomo już, że rywalami biało-czerwonych będą trzy czołowe ekipy z grupy E: mistrzowie Europy i świata Niemcy (3-1), Chorwacja (3-1) i Izrael (2-2).

W tym etapie walka potrwa od sierpnia 2026 do marca 2027. Awans do MŚ wywalczą po trzy najlepsze zespoły z czterech grup z II etapu.

Bilans bezpośrednich meczów Polski z Austrią o punkty jest korzystny dla biało-czerwonych, którzy wygrali osiem z dziewięciu spotkań.

Mecze o punkty Polska - Austria (bilans 8-1)

ME 1955: Polska - Austria 80:50

ME 1957: Polska - Austria 62:38

El. ME 2001: Austria - Polska 69:94

El. ME 2001: Polska - Austria 81:73

El. ME 2015: Austria - Polska 83:81

El. ME 2015: Polska - Austria 90:85 dogr.

Prekwalifikacje ME 2025: Austria - Polska 55:91

Prekwalifikacje ME 2025: Polska - Austria 87:72

El. MŚ 2027: Polska - Austria 90:78

MS, PAP