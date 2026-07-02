Polak zrobił to jako pierwszy w historii! Zjechał na nartach z Nanga Parbat (WIDEO)

– Wiedziałem, że powodzenie tego projektu będzie zależało od właściwego momentu i warunków w górach. Jestem szczęśliwy, że udało się znaleźć linię, która pozwoliła bezpiecznie wykonać cały zjazd. Dziękuję całemu zespołowi i Red Bullowi za wsparcie – powiedział Andrzej Bargiel po zakończeniu wyprawy.

Najbardziej niebezpieczna góra świata

Nanga Parbat od dziesięcioleci pozostaje jedną z najbardziej niebezpiecznych i symbolicznych gór świata. Mimo wielu prób narciarskich żadna z nich nie doprowadziła wcześniej do wykonania pełnego, ciągłego zjazdu od wierzchołka do końca warunków śnieżnych.

Projekt Bargiela wyznacza nowy standard w światowym skialpinizmie wysokogórskim. O jego wyjątkowości decyduje nie tylko wejście bez użycia dodatkowego tlenu, ale również odnalezienie logicznej, ciągłej linii zjazdu przez całą górę. W klasycznym himalaizmie kulminacją wyprawy jest zdobycie szczytu. W projektach Andrzeja Bargiela dopiero wtedy rozpoczyna się najtrudniejsza część całego przedsięwzięcia.

Niezwykłe tempo akcji górskiej

Od drugiej połowy czerwca Andrzej Bargiel prowadził aklimatyzację oraz kolejne wyjścia pomiędzy obozami wysokościowymi, dość szybko adaptując organizm do wysokości ponad ośmiu tysięcy metrów i przygotowując linię przyszłego zjazdu.

28 czerwca o godzinie 6:00 lokalnego czasu Bargiel wraz z Januszem Gołąbem rozpoczął akcję górską, wychodząc z Bazy, położonej na wysokości 4200 m n.p.m. Pierwszą noc spędzili w Obozie II (6200 m n.p.m.), kolejną w Obozie III (6850 m n.p.m.), skąd wyruszyli na szczyt. Całą wspinaczkę Bargiel realizował bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Na szczycie Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) spędził 45 minut, po czym rozpoczął historyczny zjazd. Łącznie w tzw. Strefie śmierci, powyżej 8000 m n.p.m., przebywał około dwóch godzin.

Kluczowym momentem zjazdu było bezpieczne przeprowadzenie linii przez skomplikowany teren ściany Diamir, obejmujący strome pola śnieżne oraz długie, eksponowane trawersy. Najbardziej wymagającym technicznie fragmentem był przejazd Drogą Messnera w rejonie seraków, który wymagał precyzyjnej nawigacji i ciągłego podejmowania decyzji w ekstremalnym terenie.

Zjazd zakończył się 30 czerwca o godzinie 15:00 lokalnego czasu, poniżej Obozu I, na wysokości około 4400 m n.p.m., gdzie skończyły się warunki śnieżne. Cała akcja górska – od wyjścia z bazy, przez zdobycie szczytu i zjazd do powrotu do Bazy trwała 2 dni i 9 godzin. Andrzej pokonał łącznie 3700 m przewyższenia - więcej niż na Evereście i K2, gdzie zjazd kończył się w okolicach 5200 m wysokości.

– To był jeden z najbardziej skomplikowanych projektów narciarskich, jakie widziałem w górach wysokich. Andrzej musiał praktycznie przez cały czas rozwiązywać teren w czasie rzeczywistym. Na Nanga Parbat nie ma miejsca na przypadek – skomentował Janusz Gołąb.

Domknięcie historii Bargiela w Pakistanie

Projekt miał również wymiar symboliczny i historyczny. Linia zjazdu prowadziła przez teren związany z legendarną historią Reinholda i Günthera Messnerów, nadając całej wyprawie dodatkowy emocjonalny kontekst.

Dla Bargiela sukces na Nanga Parbat stanowi kolejny rozdział wieloletniej historii eksploracji pakistańskich gór. Polski skialpinista wcześniej jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z Broad Peaku oraz K2, a także Gaszerbrumów I i II.

Więcej informacji oraz materiały z wyprawy są publikowane na bieżąco na www.redbull.pl oraz w mediach społecznościowych Andrzeja Bargiela.

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Informacja prasowa