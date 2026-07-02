Polka pożegnała się z Wimbledonem! Szaleńcza pogoń w pierwszym secie

Polka i Amerykanka nienajlepiej rozpoczęły to spotkanie. Szybko straciły swoje podanie (1:3) i znalazły się w trudnej sytuacji. Udało im się jednak z niej wyjść. W końcówce zdobyły trzy gemy z rzędu, a później w tie-breaku w bardzo efektowny sposób wygrały aż 7-0!

ZOBACZ TAKŻE: To był 20. raz Świątek na Wimbledonie! Imponujący wynik Polki

Druga odsłona wyglądała już w wykonaniu Linette i Jovic zdecydowanie gorzej. Rywalki kompletnie zdominowały sytuację na korcie i doprowadziły do remisu.

W decydującej partii obie pary dawały z siebie wszystko. Nikt nie chciał odpuścić i wydawało się, że wszystko zmierza do supertie-breaka. Tak się jednak nie stało. W samej końcówce to Kempen i Panowa pokazały moc i zapewniły sobie awans do drugiej rundy rywalizacji.

Wcześniej Linette odpadła także z rywalizacji w singlu. W pierwszej rundzie uległa Mirze Andriejewej 5:7, 4:6.

Magda Linette/Iva Jovic - Magali Kempen/Aleksandra Panowa 7:6 (7-0), 1:6, 5:7

KP, Polsat Sport