Polka pożegnała się z Wimbledonem! Szaleńcza pogoń w pierwszym secie

Tenis

Magda Linette i Iva Jovic przegrały z duetem Magali Kempen/Aleksandra Panowa 7:6 (7-0), 1:6, 5:7 i pożegnały się z rywalizacją deblową na Wimbledonie już na etapie pierwszej rundy. Wcześniej Polka odpadła też z rywalizacji singlowej.

Tenisistka w białym stroju sportowym uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. AFP
Magda Linette

Polka i Amerykanka nienajlepiej rozpoczęły to spotkanie. Szybko straciły swoje podanie (1:3) i znalazły się w trudnej sytuacji. Udało im się jednak z niej wyjść. W końcówce zdobyły trzy gemy z rzędu, a później w tie-breaku w bardzo efektowny sposób wygrały aż 7-0!

 

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Druga odsłona wyglądała już w wykonaniu Linette i Jovic zdecydowanie gorzej. Rywalki kompletnie zdominowały sytuację na korcie i doprowadziły do remisu.

 

W decydującej partii obie pary dawały z siebie wszystko. Nikt nie chciał odpuścić i wydawało się, że wszystko zmierza do supertie-breaka. Tak się jednak nie stało. W samej końcówce to Kempen i Panowa pokazały moc i zapewniły sobie awans do drugiej rundy rywalizacji.

 

Wcześniej Linette odpadła także z rywalizacji w singlu. W pierwszej rundzie uległa Mirze Andriejewej 5:7, 4:6.

 

Magda Linette/Iva Jovic - Magali Kempen/Aleksandra Panowa 7:6 (7-0), 1:6, 5:7

KP, Polsat Sport
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MAGDA LINETTETENISWIMBLEDON
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