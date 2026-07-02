Polka w kolejnej rundzie Wimbledonu! Co za batalia w Londynie

Początek spotkania nie ułożył się po myśli Polki i Czeszki. Brytyjska para szybko wyszła na prowadzenie 4:1, lecz nie utrzymała go zbyt długo. Piter i Siskova w piorunującym stylu wygrały pięć gemów z rzędu i rozstrzygnęły premierową odsłonę na swoją korzyść.

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Drugi set był pełen sprzeczności i niecodziennych zagrań. Panie przełamywały się raz po raz, jednak przez dłuższy czas o jednego "breaka" skuteczniejsze były przeciwniczki. Po raz kolejny Polce i Czeszke udało się doprowadzić do wyrównania, ale w tie-breaku już nie podołały - uległy 10-12.

Decydująca odsłona zaczęła się od wyrównanej gry obu par. W drugiej części gry to Piter i Siskova przejęły kontrolę, przełamały rywalki i stanęły przed szansą na skończenie tego meczu. Nie przyszło im to jednak łatwo, Brytyjki walczyły bowiem bardzo zaciekle. Polka i Czeszka zebrały się w sobie i, wykorzystawszy piątą piłkę meczową, zapewniły sobie awans.

W kolejnej rundzie Piter i Siskova zagrają z Czeszkami Jesika Maleckova/Miriam Skoch.

Katarzyna Piter/Anna Siskova - Katie Boulter/Heather Watson 6:4, 6:7 (10-12), 6:3

KP, Polsat Sport