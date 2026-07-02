Polski bramkarz wraca do kraju. W tym klubie zagra po zagranicznej przygodzie

W środowym sparingu Chrobrego z Lechią Zielona Góra (3:1) w barwach gospodarzy udział wzięło kilku "zawodników testowanych", w tym bramkarz. Jak ustalił Polsat Sport, był to właśnie Rosa, który jest bliski dołączenia do głogowskiej ekipy.

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Rosa znany jest polskim kibicom przede wszystkim ze względu na występy w Motorze Lublin, w barwach którego rozegrał 40 meczów, w tym 17 w PKO BP Ekstraklasie. Grał też między innymi w Odrze Opole czy ROW Rybnik. W sezonie 2021/2022 był zawodnikiem Wisły Kraków, w barwach której jednak nie zadebiutował.



W ostatnim sezonie po raz pierwszy w karierze grał w zagranicznym zespole - rozegrał osiem spotkań dla azerskiego Kapaz PFK, z którego odszedł z końcem 2025 roku. Od tamtej pory 31-latek pozostawał bez klubu.



Chrobry w poprzednim sezonie był o krok od awansu do elity. W finale baraży ekipa Łukasza Becelli przegrała jednak z Wieczystą Kraków i ostatecznie pozostała na drugim poziomie rozgrywkowym. W związku z brakiem awansu, z klubu odeszło wielu ważnych zawodników, jak Mirosław Mazur (do Miedzi Legnica), Szymon Lewkot (do Arki Gdynia), Szymon Bartlewicz (do GKS Katowice) czy Kacper Nowakowski (do ŁKS Łódź).



Z zespołem pożegnało się też dwóch bramkarzy - Dawid Arndt (do Arki Gdynia) i Paweł Lenarcik (pozostaje bez klubu). W ich miejsce klub ściągnął Krzysztofa Bąkowskiego z Lecha Poznań i przywrócił z wypożyczenia do Hutnika Kraków Krzysztofa Wróblewskiego. Trzecim golkiperem w kadrze Chrobrego ma być właśnie Rosa.