Świątek zaskoczyła. Wskazała, co było najtrudniejsze w starciu z Pliskovą

Iga Świątek wygrała z Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3 i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka zaprezentowała się bardzo dobrze i wykonała kolejny krok w kierunku obrony tytułu z ubiegłego roku.

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25-latka przyznała, że jest zadowolona z tego, co pokazała na korcie.

- Przede wszystkim z tego, jak dostosowałam się do warunków. Wiało bardzo mocno, zwłaszcza po jednej ze stron. To była najbardziej wymagająca część meczu. Ale ogólnie grało mi się bardzo dobrze, czułam piłkę - przekazała w rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

- Miałam dobry timing, więc radziłam sobie z szybkimi piłkami, które Karolina potrafi grać. Na trawie zdarzają się czasem też wolniejsze zagrania, bo ta piłka "staje", ale na to byłam gotowa - tłumaczyła.

Świątek wyznała, że w wolnym czasie stara się nie oglądać tenisa. Mimo to znalazła chwilę, by obejrzeć spotkanie Novaka Djokovicia ze Stefanosem Tsitsipasem.

- Trenerzy oglądają mecze, a ja kręcę się wokół domu. Czasami zerknę, czasem nie. Na szczęście nie musimy wcześnie wstawać, by coś obejrzeć. Te lata, kiedy musiałam wstawać wcześnie rano do szkoły, są za mną. Można się wyspać - powiedziała z uśmiechem.

Na koniec wypowiedziała się na temat kamer. Kilka miesięcy temu podczas Australian Open było mnóstwo kontrowersji odnośnie do prywatności zawodników.



- Dostaliśmy rozpiskę przed turniejem, gdzie są kamery i kiedy są włączone. Jest ich dużo, bo nawet w miejscach, gdzie teoretycznie mamy odpoczywać. Właściwie szatnia to jedyne miejsce, gdzie możemy być pewni, że nie ma tych kamer. Wiem, że dla bezpieczeństwa - gdy chcę odpocząć, popłakać, zrobić sobie drzemkę - to zrobię to w szatni, a nie tam, gdzie wszyscy obserwują - podsumowała.

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HP, Polsat Sport