Szaman z Ghany wskazał zwycięzcę mundialu. Wcześniej mówił o klątwie
Znany ghański szaman Nana Kwaku Bonsam ogłosił, że zwycięzcą mistrzostw świata 2026 zostanie Portugalia prowadzona przez Cristiano Ronaldo. To ta sama postać, która wcześniej na turnieju zasłynęła stwierdzeniem, że "rzuciła urok" na napastnika Anglii Harry'ego Kane'a.
Już w trakcie turnieju, w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych, Bonsam zapowiedział, że to Portugalczycy sięgną po trofeum. - Te mistrzostwa świata są dla Portugalii i Cristiano Ronaldo. Wygrają je - przekonywał. Według relacji mediów twierdził też, że tytuł rozstrzygnął się już "w sferze duchowej".
Jak podaje m.in. portal Tuko, szaman postawił drugą śmiałą tezę: obrońca tytułu, Argentyna Lionela Messiego, odpadnie już w 1/16 finału, a sprawcą sensacji będzie debiutująca na mundialu Republika Zielonego Przylądka. Obie drużyny zmierzą się w Miami 3 lipca godz. 18 czasu wschodniego (czyli o północy czasu polskiego, 4 lipca).
Bonsam to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych postaci tego typu w Ghanie. Sam nadał sobie przydomek tłumaczony jako "diabeł", prowadzi trzy świątynie w Akrze, a w przeszłości mieszkał m.in. w Nowym Jorku, Amsterdamie i Berlinie. Jego sylwetkę opisywał nawet "The New York Times".
Wątek Harry'ego Kane'a
Bonsam wrócił na pierwsze strony mediów przed meczem grupy L między Anglią a Ghaną. Twierdził, że rzucił urok na Kane'a, by ten nie strzelił gola Ghanie. Spotkanie 23 czerwca rzeczywiście zakończyło się bezbramkowym remisem, a angielski kapitan zaliczył słaby występ. W końcówce nie wykorzystał dogodnej sytuacji, gdy piłka po główce kolegi odbiła się od słupka. Po meczu szaman zmienił ton. W nagraniu zapowiedział, że "uwalnia" Kane'a, aby ten mógł znów zdobywać bramki - i obwołał się najpotężniejszym duchowym przewodnikiem świata.
Eksperci i trenerzy konsekwentnie podkreślają, że o wynikach meczów decydują czynniki taktyczne, fizyczne i mentalne, a nie rzekome siły nadprzyrodzone. Słaby występ Kane'a przyszedł zresztą tuż po dwóch golach, które strzelił w meczu otwarcia z Chorwacją.
Echo 2014 roku
Bonsam zyskał międzynarodowy rozgłos już podczas mundialu w 2014 roku, gdy zapewniał, że to on doprowadził do kontuzji kolana Ronaldo przed meczem Portugalii z Ghaną. Portugalczyk faktycznie zmagał się wtedy z urazem, ale wyszedł na boisko i strzelił Ghanie zwycięskiego gola. Z turnieju odpadły finalnie obie reprezentacje w fazie grupowej.
Tym razem szaman stawia jednak na Ronaldo, co jest o tyle zaskakujące, że ponad dekadę temu wskazywał go jako "ofiarę" swoich rzekomych rytuałów.
Na mundialu 2026 Portugalia awansowała do 1/16 finału, choć z drugiego miejsca w grupie i po występach, które wielu obserwatorów uznało za rozczarowujące. W 1/16 finału Portugalię czeka mecz z Chorwacją 2 lipca w Toronto (w nocy z 2 na 3 lipca czasu polskiego). I to on, a nie przepowiednia szamana, zweryfikuje, jak daleko zajdzie drużyna Ronaldo.Przejdź na Polsatsport.pl