Szaman z Ghany wskazał zwycięzcę mundialu. Wcześniej mówił o klątwie

Już w trakcie turnieju, w nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych, Bonsam zapowiedział, że to Portugalczycy sięgną po trofeum. - Te mistrzostwa świata są dla Portugalii i Cristiano Ronaldo. Wygrają je - przekonywał. Według relacji mediów twierdził też, że tytuł rozstrzygnął się już "w sferze duchowej".

Jak podaje m.in. portal Tuko, szaman postawił drugą śmiałą tezę: obrońca tytułu, Argentyna Lionela Messiego, odpadnie już w 1/16 finału, a sprawcą sensacji będzie debiutująca na mundialu Republika Zielonego Przylądka. Obie drużyny zmierzą się w Miami 3 lipca godz. 18 czasu wschodniego (czyli o północy czasu polskiego, 4 lipca).

Bonsam to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych postaci tego typu w Ghanie. Sam nadał sobie przydomek tłumaczony jako "diabeł", prowadzi trzy świątynie w Akrze, a w przeszłości mieszkał m.in. w Nowym Jorku, Amsterdamie i Berlinie. Jego sylwetkę opisywał nawet "The New York Times".

Wątek Harry'ego Kane'a



Bonsam wrócił na pierwsze strony mediów przed meczem grupy L między Anglią a Ghaną. Twierdził, że rzucił urok na Kane'a, by ten nie strzelił gola Ghanie. Spotkanie 23 czerwca rzeczywiście zakończyło się bezbramkowym remisem, a angielski kapitan zaliczył słaby występ. W końcówce nie wykorzystał dogodnej sytuacji, gdy piłka po główce kolegi odbiła się od słupka. Po meczu szaman zmienił ton. W nagraniu zapowiedział, że "uwalnia" Kane'a, aby ten mógł znów zdobywać bramki - i obwołał się najpotężniejszym duchowym przewodnikiem świata.

Eksperci i trenerzy konsekwentnie podkreślają, że o wynikach meczów decydują czynniki taktyczne, fizyczne i mentalne, a nie rzekome siły nadprzyrodzone. Słaby występ Kane'a przyszedł zresztą tuż po dwóch golach, które strzelił w meczu otwarcia z Chorwacją.

Echo 2014 roku



Bonsam zyskał międzynarodowy rozgłos już podczas mundialu w 2014 roku, gdy zapewniał, że to on doprowadził do kontuzji kolana Ronaldo przed meczem Portugalii z Ghaną. Portugalczyk faktycznie zmagał się wtedy z urazem, ale wyszedł na boisko i strzelił Ghanie zwycięskiego gola. Z turnieju odpadły finalnie obie reprezentacje w fazie grupowej.

Tym razem szaman stawia jednak na Ronaldo, co jest o tyle zaskakujące, że ponad dekadę temu wskazywał go jako "ofiarę" swoich rzekomych rytuałów.

Na mundialu 2026 Portugalia awansowała do 1/16 finału, choć z drugiego miejsca w grupie i po występach, które wielu obserwatorów uznało za rozczarowujące. W 1/16 finału Portugalię czeka mecz z Chorwacją 2 lipca w Toronto (w nocy z 2 na 3 lipca czasu polskiego). I to on, a nie przepowiednia szamana, zweryfikuje, jak daleko zajdzie drużyna Ronaldo.

Polsat Sport