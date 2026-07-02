To on może być rywalem Polaka na Wimbledonie! Trzy szybkie sety

Tenis

Alex De Minaur może być rywalem Kamila Majchrzaka w trzeciej rundzie tegorocznej edycji Wimbledonu. Australijczyk w trzech setach rozprawił się z Adrianem Mannarino.

Tenisista w białej koszulce i spodenkach wykonuje podanie, trzymając rakietę w prawej ręce i wyrzucając piłkę w powietrze. W tle zielona ściana i trybuny z widzami.
fot. AFP
Alex De Minaur może być rywalem Kamila Majchrzaka

Kamil Majchrzak wyjdzie na kort już czwartek, a jego przeciwnikiem będzie Zachary Svajda. Jeżeli Polak przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, to zagwarantuje sobie miejsce w trzeciej rundzie Wimbledonu. Transmisja meczu Majchrzaka w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Extra 3 i online na Polsat Box Go.

 

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Już wiadomo, kto jest ewentualnym rywalem Polaka. Swój mecz w drugiej rundzie wygrał bowiem Alex De Minaur. Australijczyk w trzech setach okazał się lepszy od Francuza Adriana Mannarino (6:3, 6:2, 6:2).

 

W singlu mężczyzn oprócz Majchrzaka rywalizuje jeszcze Hubert Hurkacz. Przeciwnikiem Wrocławianina w trzeciej rundzie będzie Tommy Paul.

 

Transmisje z meczów Wimbledonu na antenach Polsatu Sport i online na platformie na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport
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ALEX DE MINAURKAMIL MAJCHRZAKTENISWIMBLEDON
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