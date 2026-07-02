Trenuj formę – segreguj z głową! Wielki finał już 5 lipca w Parku Kultury w Powsinie

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Czerwińska – multimedalistka Mistrzostw Polski i doświadczona trenerka, która po raz kolejny zadba o dużą dawkę ruchu, motywacji i pozytywnej energii. Program wydarzenia został przygotowany tak, aby każdy – niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania – mógł aktywnie spędzić czas i przekonać się, że zdrowy styl życia oraz troska o naturę doskonale się uzupełniają.

Dwa pierwsze wydarzenia pokazały, że taka forma aktywności cieszy się zainteresowaniem. Uczestnicy chętnie brali udział zarówno w treningach ogólnorozwojowych, jak i elementach treningu biegowego oraz funkcjonalnego. Nie zabrakło również rozmów o właściwej segregacji odpadów i codziennych nawykach, które realnie wpływają na ochronę środowiska.

Finałowe spotkanie to przede wszystkim trening dostępny dla każdego, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. W programie znajdą się ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz elementy treningu biegowego i funkcjonalnego, które poprawiają kondycję, wzmacniają mięśnie, zwiększają sprawność oraz pomagają zadbać o dobre samopoczucie. To doskonała okazja, aby rozpocząć swoją przygodę z aktywnością fizyczną lub spędzić czas w gronie osób, które cenią zdrowy styl życia.

Wydarzeniu towarzyszy program Sport Kocha Recycling, który promuje odpowiedzialne postawy ekologiczne i pokazuje, że dbanie o środowisko może być naturalnym elementem aktywnego stylu życia. To kolejny dowód na to, że sport i ekologia doskonale się uzupełniają.

Na wszystkich uczestników czeka dobra energia, świetna atmosfera i wspólna aktywność na świeżym powietrzu. Dodatkowo pierwsze 10 osób, które pojawią się na wydarzeniu, otrzyma miłe upominki.

Nie przegap finałowego spotkania cyklu "Trenuj formę – segreguj z głową!". To doskonała okazja, aby zadbać o zdrowie, spotkać się z pasjonatami aktywności fizycznej i wspólnie pokazać, że sport oraz troska o środowisko mogą iść w parze.

Do zobaczenia w niedzielę, 5 lipca o godz. 11:00 w Parku Kultury w Powsinie!

Informacja prasowa