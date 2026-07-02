Ważne zwycięstwo polskich siatkarek. Koprowska i Mrożek liderkami kadry.

Pierwszą część spotkania znacznie lepiej rozpoczęły Polki, które kontrolowały przebieg seta od samego początku. W ataku wyróżniała się Alicja Koprowska, która skutecznie radziła sobie na siatce korzystając z piłek posyłanych przez Nadię Grochowską. Premierowa partia nie miała większej historii, a reprezentacja Polski wygrała łatwo 25:20.

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Znacznie odmiennie potoczyły się losy drugiego seta, gdy z odsieczą ruszyły Hiszpanki. W połowie seta zaczęły odskakiwać Polkom i gdy zrobiło się 9:16 było już za późno, aby odmienić scenariusz tej partii. Gwiazdą tego fragmentu meczu była Elizabeth Uwagboe, która odnotowała trzy asy serwisowe i znacznie utrudniła grę Polkom zza linii dziewiątego metra.

Dużo lepiej dla polskiej drużyny wyglądały trzeci i czwarty set. Hiszpanki nie potrafiły przeciwstawić się podopiecznym Joanny Staniuchy-Szczurek i w połowie seta odpadały z rywalizacji o wygraną. Doskonale wyglądała dyspozycja Dominiki Mrożek, która dokładała punkty nie tylko w ataku, ale również w polu serwisowym. W końcu Polki gładko wygrały spotkanie i zapisały kolejne punkty na swoim koncie.

Polska - Hiszpania 3:1 (25:20, 15:25, 25:20, 25:21)

PI, Polsat Sport