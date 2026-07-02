Wimbledon 2026: Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh - Marcus Willis/Heather Watson. Relacja na żywo

Tenis

Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh - Marcus Willis/Heather Watson zmierzą się w meczu Wimbledonu 2026. Kto zwycięży w spotkaniu wielkoszlemowego turnieju na kortach trawiastych? Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh - Marcus Willis/Heather Watson na Polsatsport.pl.

Tenisista w białej czapce i koszulce polo trzyma rakietę tenisową.
fot. PAP
Wimbledon 2026: Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh - Marcus Willis/Heather Watson

Przed nami kolejny mecz wielkoszlemowego turnieju tenisowego! Po niezwykłych emocjach jakie zaserwowała nam Maja Chwalińska podczas rozgrywanego na mączce Roland Garros tym razem przyszedł czas na korty trawiaste i najstarsze a zarazem najbardziej prestiżowe zawody Wimbledonu.

 

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Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów. Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.


Wśród kobiet tytułu broni Iga Świątek, która w zeszłym roku dokonała niesamowitej sztuki i pokonała Amandę Anisimową bez straty gema. Wśród panów najlepszy na trawiastych kortach Wimbledonu był Włoch - Jannik Sinner. Spośród Polaków w tym roku obok Świątek, w stawce singlowego Wimbledonu wystartowali także Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linette, Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz.


Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Su-Wei Hsieh - Marcus Willis/Heather Watson na Polsatsport.pl.

HP, Polsat Sport
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JAN ZIELIŃSKIMIKSTSU-WEI HSIEHTENISTURNIEJE ATP I WTAWIMBLEDON
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