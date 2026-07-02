Wimbledon 2026: Plan transmisji na piątek 3 lipca
W piątek 3 lipca na kortach Wimbledonu zobaczymy m.in. Huberta Hurkacza oraz liderów światowych list - Arynę Sabalenkę i Jannika Sinnera. Gdzie oglądać spotkania? Oto plan transmisji na piątek 3 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
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Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W piątek zobaczymy m.in. mecz Huberta Hurkacza. Rywalem Wrocławianina będzie Amerykanin Tommy Paul, który pokonał Soon-woo Kwona z Korei Południowej 6:3, 7:6 (7-4), 6:2. Hurkacz z Paulem ma bilans 1-3.
Na korcie zaprezentują się też m.in. liderzy światowych notowań: Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Sabalenka zagra w Jeleną Ostapenko, a Sinner zmierzy się z Jensonem Brooksbym.
Plan transmisji Wimbledon - piątek 03.07
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Arthur Rinderknech - Novak Djokovic (K. Wanio)
16:00 Hubert Hurkacz - Tommy Paul (D. Olejniczak, R. Szymanik)
18:00 Felix Auger-Aliassime - Michael Zheng (D. Żbik)
Polsat Sport 2:
12:00 Guarachi/Rosolska - Dabrowski/Stefani (T. Górski)
14:00 Daria Kasatkina - Naomi Osaka (P. Chłystek)
16:00 Jannik Sinner - Jenson Brooksby (P. Chłystek)
18:00 Claire Liu - Coco Gauff (T. Tomaszewski/P. Kania-Choduń)
Polsat Sport 3:
12:00 Roman Safiulin - Joao Fonseca (D. Olejniczak)
14:00 Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro (D. Olejniczak)
16:30 Aryna Sabalenka - Jelena Ostapenko (M. Muras)
18:00 Hanfmann/Struff - Kopriva/Pieczonka (M. Krogulec)
Polsat Sport Fight:
12:00 Belinda Bencic - Anna Kalinska (D. Żbik)
14:00 Jan-Lennard Struff - Daniił Miedwiediew (M. Krogulec)
16:00 Hunter/McNally - Bondar/Fręch (D. Senkowski)
Polsat Sport Extra 1
12:00 Moutet/Reymond - Cash/Glasspool
14:00 Jekaterina Alexandrowa - Iva Jovic
16:00 Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics
Polsat Sport Extra 2:
12:00 Paul/Seggerman - Harrison/Skupski
14:00 Peers/Swan - Roger-Vasselin/Siegemund
16:00 Glasspool/Mihalikova - Krawietz/Williams
18:00 Cabral/Perez - Pel/Kiczenok
Polsat Sport Extra 3:
12:00 Guarachi/Rosolska - Dabrowski/Stefani
14:00 Pavlasek/Risl - Hijikata/Polmans
16:00 Patten/Nicholls - King/Dabrowski
Polsat Sport Extra 4:
12:00 Heliovara/Patten - Kiger/Trhac
14:00 Rafael Jodar - Shintaro Mochizuki
16:00 Nikola Bartunkova - Barbora Krejcikova
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Arthur Rinderknech - Novak Djokovic (K. Wanio)
16:00 Hubert Hurkacz - Tommy Paul (D. Olejniczak, R. Szymanik)
18:00 Felix Auger-Aliassime - Michael Zheng (D. Żbik)
Polsat Sport Premium 2:
12:00 Krawietz/Puetz - Burruchaga/Tirante
14:00 Kato/Rachimowa - Perez/Schuurs
16:00 Zieliński/Hsieh - Willis/Watson (T. Górski)
18:00 Hanfmann/Struff - Kopriva/Pieczonka
Polsatsport.pl:
kort nr 3 (od godz. 12:00)
Belinda Bencic - Anna Kalinska
Jan-Lennard Struff - Daniił Miedwiediew
Karolina Muchova - Mananchaya Sawangkaew
kort nr 4 (od godz. 12:00)
Kiczenok/Ninomiya - Muhammad/Stollar
De Jong/Royer - Gołubiew/Nedowiesow
Cirstea/Kalinska - Kalinina/Jastremska
kort nr 5 (od godz. 12:00)
Liutarevich/Reyes-Varela - Krajicek/Mektic
Begu/Cristian - Mertens/Zhang
Hunter/McNally - Bondar/Fręch
Christie/Silva - Birrell/Gibson
kort nr 6 (od godz. 12:00)
Kessler/Schneider - Detiuc/Chromaczowa
Griekspoor/Van De Zandschulp - Nouza/Oberleitner
Jacquemot/Parry - Noskova/Sramkova
kort nr 11 (od godz. 12:00)
Melichar-Martinez/Routliffe - Kostiuk/Ruse
Andreozzi/Sutjiadi - Guinard/Mladenovic
Miedler/Guo - Molteni/Jurak Schreiber
kort nr 15 (od godz. 12:00)
Buse/Trungelliti - Cabral/Miedler
Johnson/Appleton - Tracy/Danilina
Errani/Paolini - Kozyrewa/Szymanowicz
kort nr 16 (od godz. 12:00)
Arevalo/Pavic - Stevenson/Willis
Dolehide/Parks - Pridankina/Tang
Zieliński/Hsieh - Willis/Watson
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