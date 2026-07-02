Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

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Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

W piątek zobaczymy m.in. mecz Huberta Hurkacza. Rywalem Wrocławianina będzie Amerykanin Tommy Paul, który pokonał Soon-woo Kwona z Korei Południowej 6:3, 7:6 (7-4), 6:2. Hurkacz z Paulem ma bilans 1-3.

Na korcie zaprezentują się też m.in. liderzy światowych notowań: Aryna Sabalenka i Jannik Sinner. Sabalenka zagra w Jeleną Ostapenko, a Sinner zmierzy się z Jensonem Brooksbym.

Plan transmisji Wimbledon - piątek 03.07

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Arthur Rinderknech - Novak Djokovic (K. Wanio)

16:00 Hubert Hurkacz - Tommy Paul (D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:00 Felix Auger-Aliassime - Michael Zheng (D. Żbik)

Polsat Sport 2:

12:00 Guarachi/Rosolska - Dabrowski/Stefani (T. Górski)

14:00 Daria Kasatkina - Naomi Osaka (P. Chłystek)

16:00 Jannik Sinner - Jenson Brooksby (P. Chłystek)

18:00 Claire Liu - Coco Gauff (T. Tomaszewski/P. Kania-Choduń)

Polsat Sport 3:

12:00 Roman Safiulin - Joao Fonseca (D. Olejniczak)

14:00 Jessica Pegula - Jessica Bouzas Maneiro (D. Olejniczak)

16:30 Aryna Sabalenka - Jelena Ostapenko (M. Muras)

18:00 Hanfmann/Struff - Kopriva/Pieczonka (M. Krogulec)

Polsat Sport Fight:

12:00 Belinda Bencic - Anna Kalinska (D. Żbik)

14:00 Jan-Lennard Struff - Daniił Miedwiediew (M. Krogulec)

16:00 Hunter/McNally - Bondar/Fręch (D. Senkowski)

Polsat Sport Extra 1

12:00 Moutet/Reymond - Cash/Glasspool

14:00 Jekaterina Alexandrowa - Iva Jovic

16:00 Alejandro Davidovich Fokina - Marton Fucsovics

Polsat Sport Extra 2:

12:00 Paul/Seggerman - Harrison/Skupski

14:00 Peers/Swan - Roger-Vasselin/Siegemund

16:00 Glasspool/Mihalikova - Krawietz/Williams

18:00 Cabral/Perez - Pel/Kiczenok

Polsat Sport Extra 3:

12:00 Guarachi/Rosolska - Dabrowski/Stefani

14:00 Pavlasek/Risl - Hijikata/Polmans

16:00 Patten/Nicholls - King/Dabrowski

Polsat Sport Extra 4:

12:00 Heliovara/Patten - Kiger/Trhac

14:00 Rafael Jodar - Shintaro Mochizuki

16:00 Nikola Bartunkova - Barbora Krejcikova

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Arthur Rinderknech - Novak Djokovic (K. Wanio)

16:00 Hubert Hurkacz - Tommy Paul (D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:00 Felix Auger-Aliassime - Michael Zheng (D. Żbik)

Polsat Sport Premium 2:

12:00 Krawietz/Puetz - Burruchaga/Tirante

14:00 Kato/Rachimowa - Perez/Schuurs

16:00 Zieliński/Hsieh - Willis/Watson (T. Górski)

18:00 Hanfmann/Struff - Kopriva/Pieczonka

Polsatsport.pl:

kort nr 3 (od godz. 12:00)

Belinda Bencic - Anna Kalinska

Jan-Lennard Struff - Daniił Miedwiediew

Karolina Muchova - Mananchaya Sawangkaew

kort nr 4 (od godz. 12:00)

Kiczenok/Ninomiya - Muhammad/Stollar

De Jong/Royer - Gołubiew/Nedowiesow

Cirstea/Kalinska - Kalinina/Jastremska

kort nr 5 (od godz. 12:00)

Liutarevich/Reyes-Varela - Krajicek/Mektic

Begu/Cristian - Mertens/Zhang

Hunter/McNally - Bondar/Fręch

Christie/Silva - Birrell/Gibson

kort nr 6 (od godz. 12:00)

Kessler/Schneider - Detiuc/Chromaczowa

Griekspoor/Van De Zandschulp - Nouza/Oberleitner

Jacquemot/Parry - Noskova/Sramkova



kort nr 11 (od godz. 12:00)

Melichar-Martinez/Routliffe - Kostiuk/Ruse

Andreozzi/Sutjiadi - Guinard/Mladenovic

Miedler/Guo - Molteni/Jurak Schreiber

kort nr 15 (od godz. 12:00)

Buse/Trungelliti - Cabral/Miedler

Johnson/Appleton - Tracy/Danilina

Errani/Paolini - Kozyrewa/Szymanowicz

kort nr 16 (od godz. 12:00)

Arevalo/Pavic - Stevenson/Willis

Dolehide/Parks - Pridankina/Tang

Zieliński/Hsieh - Willis/Watson

Wszystkie mecze dostępne również na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport